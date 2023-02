Minh Vương chấn thương dây chằng khớp gối; HLV Kiatisak tin Quốc Việt sớm đóng góp cho ĐT Việt Nam

(Baonghean.vn) - HAGL sớm tổn thất về nhân sự, khi Minh Vương bị đau và phải rời sân; HLV Kiatisak Senamuang tin tưởng rằng Quốc Việt sẽ sớm đóng góp cho ĐT Việt Nam. Đây là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Minh Vương chấn thương dây chằng khớp gối

Ở vòng 4 V.League 2023, HAGL hòa 1-1 trước CLB Công an Hà Nội trên sân Pleiku. HAGL sớm tổn thất về nhân sự, khi Minh Vương bị đau và phải rời sân ở phút 41.

Chia sẻ thêm về chấn thương của Minh Vương, bác sĩ Đồng Xuân Lâm cho hay: “Phải đến ngày mai, HAGL mới đánh giá được chính xác chi tiết chấn thương của cậu ấy. Hiện tại, chúng tôi mới xác định Minh Vương bị chấn thương dây chằng trong khớp gối. Vào ngày mai, đội sẽ đưa Minh Vương đi chụp phim và xác định cụ thể chấn thương”.

HLV Kiatisak tin Quốc Việt sớm đóng góp cho ĐT Việt Nam

HLV Kiatisak Senamuang tin tưởng vào các cầu thủ trẻ trong đội hình HAGL. Ông cho rằng Quốc Việt sẽ sớm đóng góp cho ĐT Việt Nam.

Sau trận hòa 1-1 với CLB Công an Hà Nội, HLV Kiatisak của HAGL nói: “Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ. Tuy nhiên, lực lượng chính của HAGL vẫn là các cầu thủ trẻ. Nếu so sánh với lực lượng của Công an Hà Nội thì đối thủ đương nhiên có nhiều ngôi sao hơn hẳn. Dẫu sao, chúng tôi cũng đã rút được kinh nghiệm từ những trận trước đó. HAGL đã chơi chặt chẽ ngay từ đầu trước Công an Hà Nội.

Kết quả Barca 2-0 Cadiz: Nới rộng khoảng cách với Real

Ở trận đấu giữa Barca vs Cadiz ở vòng 22 La Liga 2022/23, đội khách đã có thắng lợi nhẹ nhàng 2-0.

Barca hiện sở hữu 59 điểm và tái lập cách biệt 8 điểm trên BXH với Real Madrid trước chuyến hành quân sang nước Anh để tái đấu MU vào giữa tuần này.

Di Maria mang về chiến thắng cho Juventus, Roma vào tốp 3

Ở vòng 23 Serie A 2022/23, 2 đại gia Juventus và Roma đều có cho mình 3 điểm trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Spezia và Verona.

Với việc có 32 điểm sau 23 trận, Juventus hiện đã leo lên vị trí thứ 7. Khoảng cách giữa họ với CLB đang tạm nắm vé dự Europa Conference League 2023/24 là Atalanta chỉ còn 9 điểm.

Thắng Verona, Roma có 44 điểm và leo lên xếp thứ 3 trên BXH sau Inter (47 điểm) và Napoli (62 điểm).