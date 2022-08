Mỗi người dân phải là một quan sát viên, giám sát viên tích cực

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh mong muốn người dân phường Trung Đô (thành phố Vinh) ngày càng lan tỏa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Theo đó, mỗi người dân là một quan sát viên, giám sát viên tích cực thúc đẩy phong trào phát huy hiệu quả.

Ngày 16/8, UBND phường Trung Đô tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; đại diện công an, các phòng, ban UBND thành phố Vinh và phường Trung Đô.

Phường Trung Đô có gần 17.000 người sinh sống, trong đó, có hơn 4.000 người tạm trú học tập, kinh doanh trên địa bàn. Các loại hình dịch vụ phát triển như: cầm đồ, internet, ốt thuê trọ.. . có khả năng tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm các cấp chính quyền đồng hành cùng người dân nên phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của phường trong nhiều năm qua đã có sức lan tỏa lớn.

Trong năm 2021 và đầu năm 2022, phường đã xây dựng và ra mắt 5 mô hình “Nhà trường an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; “Nhà trường an toàn về an ninh, trật tự” tại Trường Tiểu học Trung Đô; Mô hình khu dân cư an toàn về PCCC tại khối Dũng Quyết, khối 11; Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại khối Dũng Quyết và khối 6; Tiếp tục duy trì 2 mô hình gồm “Camera cộng đồng”, “Sinh viên tự quản” tại chung cư Vinh Trung, khối Phượng Hoàng.

Trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, quần chúng nhân dân đã cung cấp 190 tin liên quan đến ANTT, giúp cơ quan công an khám phá và xử lý 50 vụ việc, bắt giữ 78 đối tượng; xử lý 16 vụ mua bán, tàng trữ ma túy; 10 vụ trộm cắp tài sản; 4 vụ đánh bạc; 2 đối tượng truy nã; 1 vụ giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; 2 vụ mua bán, tàng trữ pháo trái phép.

Đồng thời đưa 11 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, đưa 12 đối tượng đi cai nghiện cộng đồng và quản lý; cảm hóa, giáo dục 10 đối tượng tiến bộ, hòa nhập cộng đồng; hòa giải thành công 15 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích cán bộ, nhân dân phường Trung Đô đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh: Luôn đề cao và khẳng định phong trào là sự nghiệp quần chúng cần có sự lãnh đạo toàn diện của chính quyền địa phương và sự tích cực tham gia của nhân dân địa phương, đặc biệt lực lượng Công an cơ sở là nòng cốt thúc đẩy phong trào. Cần nhân rộng các điển hình tiên tiến, lan rộng phong trào toàn thành phố và toàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong toàn tỉnh và toàn xã hội.

Các cấp ủy, chính quyền cần thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ giữa các lực lượng, các ban, các ngành để có điều chỉnh phong trào phù hợp ngành mình và nhân dân địa phương. Quá trình thực hiện phong trào phải lồng ghép với chương trình phát triển kinh tế và xã hội ở địa phương. Củng cố các cánh tay cơ sở, cùng dân, lập các diễn đàn để nghe người dân phản ánh ý kiến. Từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh việc mỗi người dân hãy là một quan sát viên, giám sát viên, tích cực đóng góp, phản biện, góp ý để góp phần xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại địa phương ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả để đưa phường Trung Đô đi đầu trong phát triển kinh tế cũng như xã hội của TP. Vinh.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể UBND phường Trung Đô vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTQ năm 2022.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Công tác Mặt trận; Công an tỉnh cũng như UBND thành phố Vinh cũng đã tặng Giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác bảo vệ ANTQ năm 2022.