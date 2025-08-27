Thứ Tư, 27/8/2025
Món ăn ngon: Củ sen xào chua cay giòn ngon, thanh mát cho ngày đầu thu

Quốc Duẩn 27/08/2025 20:48

Món ăn ngon: Củ sen đầu mùa giòn ngọt, giàu dinh dưỡng, kết hợp vị chua thanh và cay nhẹ tạo nên món xào hấp dẫn, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe ngày giao mùa.

Củ sen đầu mùa là một trong những nguyên liệu đặc trưng của mùa thu, nổi tiếng với độ giòn sần sật, vị ngọt thanh tự nhiên và hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Không chỉ chứa nhiều vitamin C, vitamin B, chất xơ và khoáng chất như kali, canxi, sắt, củ sen còn được Đông y đánh giá cao nhờ công dụng thanh nhiệt, dưỡng ẩm, bổ tỳ, giúp cơ thể chống lại tình trạng khô hanh, mệt mỏi trong những ngày giao mùa.

Cách làm củ sen xào chua cay giòn ngon, thanh mát cho ngày đầu thu

Khi được biến tấu thành món củ sen xào chua cay, vị giòn ngọt đặc trưng của củ sen quyện cùng vị chua thanh mát và chút cay ấm nồng của ớt, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa thanh và nhiệt. Món ăn không chỉ kích thích vị giác, làm bữa cơm thêm hấp dẫn mà còn hỗ trợ thanh lọc cơ thể, tăng sức đề kháng, rất phù hợp cho cả gia đình thưởng thức trong tiết trời đầu thu.

Nguyên liệu:

  • 1 củ sen non
  • 1/2 củ cà rốt
  • 1 nắm rau cần tây
  • 1 thìa canh tương ớt
  • 3 tép tỏi băm
  • Dầu ăn, bột nêm, gia vị
  • 1 ít giấm balsamic
Cách làm củ sen xào chua cay giòn ngon, thanh mát cho ngày đầu thu

Cách làm:

Sơ chế:

Gọt vỏ củ sen, thái sợi rồi ngâm trong nước muối pha giấm để giữ trắng. Cà rốt gọt vỏ, thái sợi. Cần tây rửa sạch, cắt khúc.

Cách làm củ sen xào chua cay giòn ngon, thanh mát cho ngày đầu thu

Xào rau củ:

Phi thơm tỏi với dầu nóng, cho tương ớt vào đảo đến khi dậy mùi. Thêm cần tây, cà rốt vào xào vài phút, tiếp tục cho củ sen vào đảo đều.

Nêm gia vị:

Rưới giấm balsamic, nêm bột nêm và gia vị cho vừa miệng. Xào nhanh tay đến khi chín giòn thì tắt bếp.

Thành phẩm:

Cách làm củ sen xào chua cay giòn ngon, thanh mát cho ngày đầu thu

Món củ sen xào chua cay có màu sắc bắt mắt, hương thơm nhẹ, vị giòn ngọt của củ sen và cà rốt hòa quyện với chút chua, cay vừa phải, ăn kèm cơm nóng cực đưa miệng.

      Món ăn ngon: Củ sen xào chua cay giòn ngon, thanh mát cho ngày đầu thu

