Khỏe & Đẹp Món ăn ngon: 5 món ăn bổ gan giúp cơ thể khỏe mạnh, thải độc hiệu quả mỗi ngày Thức khuya, bia rượu, đồ béo làm hại gan. 5 món ăn ngon bổ gan này sẽ giúp thanh lọc cơ thể và duy trì lá gan khỏe mạnh.

Gan là cơ quan nội tạng lớn thứ hai trong cơ thể, đồng thời cũng là “nhà máy hóa chất” quan trọng bậc nhất. Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng gan đảm nhận tới hơn 500 chức năng sống còn, từ giải độc, lọc bỏ chất thải, chuyển hóa dinh dưỡng cho đến dự trữ năng lượng và sản xuất enzyme, hormone. Nhờ đó, cơ thể chúng ta mới có thể duy trì sự cân bằng và khỏe mạnh.

Bổ sung những loại thực phẩm thanh mát, giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa chính là chìa khóa giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Các món ăn từ rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, cùng những nguyên liệu dân dã như bông cải xanh, khổ qua, rau bina, củ cải hay yến mạch đều đã được chứng minh có lợi cho gan. Chúng không chỉ hỗ trợ quá trình thải độc, giảm gánh nặng chuyển hóa mà còn giúp phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, cải thiện lưu thông máu và tăng sức đề kháng.

Sau đây là 5 món ăn giúp “nuôi dưỡng gan”, mang lại cho bạn một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn và tuổi thọ bền lâu.

Bông cải xanh xào tỏi

Bông cải xanh giàu sulforaphane và vitamin C, giúp tăng tốc độ đào thải độc tố và bảo vệ gan hiệu quả. Ăn 3 lần mỗi tuần có thể giảm nguy cơ bệnh tim, đồng thời giúp cơ thể nhẹ nhõm, tràn đầy năng lượng.



Cách làm: Bông cải chần sơ với nước muối pha dầu, sau đó xào nhanh với tỏi băm, nêm muối vừa ăn.



Trứng hấp kỷ tử, táo đỏ



Kỷ tử chứa polysaccharides và betaine giúp tăng cường khả năng giải độc gan, táo đỏ bổ huyết. Khi kết hợp cùng trứng hấp, món ăn này vừa thơm ngon, vừa giúp giảm mệt mỏi cho người thường xuyên thức khuya.



Cách làm: Đánh tan trứng với nước ấm, rắc kỷ tử và táo đỏ lên bề mặt, hấp trong 10–12 phút.



Canh rau chân vịt nấu gan lợn



Rau chân vịt giàu diệp lục và chất xơ, hỗ trợ nhu động ruột, giảm tích tụ độc tố. Khi nấu cùng gan lợn – thực phẩm giàu sắt và vitamin A – món canh vừa bổ máu vừa giúp gan khỏe mạnh.



Cách làm: Gan lợn thái lát, ngâm khử mùi, nấu cùng gừng băm nhỏ. Sau đó thêm rau chân vịt chần sơ, nêm muối và tiêu.



Củ cải muối chanh mật ong



Chanh giàu vitamin C và axit citric, giúp gan phân hủy chất béo. Khi kết hợp cùng củ cải trắng giòn ngọt và mật ong, đây là món ăn vừa ngon miệng, vừa có lợi cho gan, lại hỗ trợ giảm cân.



Cách làm: Củ cải cắt lát mỏng, ướp muối, xếp xen kẽ với chanh, rưới mật ong, để tủ lạnh 2 tiếng là dùng được.



Cháo sữa yến mạch



Yến mạch chứa beta-glucan giúp giảm tích tụ mỡ trong gan. Khi nấu cùng sữa, hạt và việt quất, món cháo không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, thích hợp cho bữa sáng.



Cách làm: Nấu yến mạch mềm, cho thêm sữa, sau đó rắc hạt và việt quất lên trên.