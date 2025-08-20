Khỏe & Đẹp Hôm nay ăn gì? 7 mâm cơm tối 30 phút tròn vị Hôm nay ăn gì? Tối nay ăn gì? Gợi ý 7 thực đơn cho cả tuần giúp bữa tối luôn ngon miệng, nhanh gọn và tràn ngập hương vị chỉ với 30 phút.

Khi cả nhà quây quần bên mâm cơm sau một ngày dài, chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần những món ăn giản dị, nóng hổi đã đủ ấm lòng. Với 30 phút trong bếp, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị mâm cơm đầy đủ với 3 món mặn và 1 món canh, vừa nhanh gọn vừa ngon miệng.



Hạnh phúc đôi khi chỉ gói gọn trong bữa cơm đủ vị: một đĩa rau xanh giòn ngọt, một món mặn đậm đà, bát canh thanh mát và tiếng cười sum vầy của gia đình.



Dưới đây là 7 gợi ý thực đơn cơm tối cho cả tuần, giúp bạn không phải đau đầu nghĩ “hôm nay ăn gì” nữa:

Thực đơn 1

Sườn non sốt mật ong: Sườn mềm rụt xương, thấm vị ngọt thơm óng ả.

Dưa chuột trộn tôm tươi: Mát lành, giòn sần sật.

Canh thịt viên đậu nành: Nước ngọt trong veo, đậm đà.

Ngó sen xào tỏi: Giòn ngon, đưa cơm không ngấy.

Thực đơn 2

Bò xào ớt xanh cay nồng.

Ngọn bí xào tỏi ngọt thanh.

Trứng chiên đậu bắp lạ miệng.

Canh sườn hầm ngô khoai thơm béo.

Thực đơn 3

Cá kho mặn ngọt sóng sánh.

Trứng rán đậu đũa giòn thơm.

Bí đao kho mềm nhừ.

Canh cải xanh nấu thịt thanh mát.

Thực đơn 4

Cà tím xào ớt cay hấp dẫn.

Giá xào hẹ giòn ngọt.

Bò xào cay đậm đà.

Canh trứng rong biển thanh vị.

Thực đơn 5

Sườn sốt chua ngọt chuẩn vị gia đình.

Cà chua trộn đường mát lạnh.

Xúc xích xào ớt xanh bắt cơm.

Canh xương hầm củ cải ngọt lành.

Thực đơn 6

Thịt xào ớt xanh mềm ngon.

Ngó sen chua cay chống ngấy.

Dưa leo xào tôm thanh ngọt.

Canh mọc nấm đậu Hà Lan ngọt mát.

Thực đơn 7