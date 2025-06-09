Thứ Bảy, 6/9/2025
Món ăn ngon mùa Vu Lan: Bí quyết làm súp gà hầm thuốc bắc bổ dưỡng, ấm áp tình thân

Quốc Duẩn 06/09/2025

Súp gà hầm thuốc bắc thanh mát, giàu dinh dưỡng, giúp bồi bổ sức khỏe và gắn kết gia đình là món ăn ngon trong mùa Vu Lan trọn vẹn yêu thương.

Nồi súp thay lời hiếu kính

Mỗi mùa Vu Lan về, bên cạnh những nghi lễ tri ân, một cách giản dị nhưng đầy ý nghĩa để bày tỏ lòng hiếu kính chính là tự tay chuẩn bị bữa cơm cho cha mẹ. Trong đó, súp gà hầm thuốc bắc không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn là món ăn chan chứa tình cảm, mang đến hơi ấm sum vầy cho cả gia đình.

Bí quyết làm súp gà hầm thuốc bắc bổ dưỡng, ấm áp tình thân mùa Vu Lan

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • 600g đùi tỏi gà có xương/ gà ác (chặt miếng vừa ăn)
  • 900ml nước dùng gà
  • Táo đỏ, kỷ tử, hoài sơn, bạch quả, đẳng sâm, thục địa, ý dĩ (mỗi loại 5–10g)
  • 2 lát gừng tươi
  • Muối, bột gà, đường phèn vừa đủ

Cách nấu súp gà hầm thuốc bắc

Sơ chế gà: Rửa sạch, chần sơ 2 phút trong nước sôi để khử mùi, vớt ra để ráo.

Chuẩn bị thuốc bắc: Ngâm các vị thuốc trong nước ấm 5 phút, rửa sạch.

Nấu súp: Cho nước dùng gà vào nồi cùng gừng, thuốc bắc, gà, muối và đường phèn. Đun sôi, hớt bọt.

Hầm: Hạ nhỏ lửa, đậy nắp, hầm khoảng 25 phút cho thịt gà mềm. Vớt gà ra, tiếp tục hầm thuốc bắc thêm 20 phút cho dậy mùi.

Hoàn thiện: Cho gà trở lại nồi, nêm nếm vừa miệng và dùng nóng.

Bí quyết làm súp gà hầm thuốc bắc bổ dưỡng, ấm áp tình thân mùa Vu Lan

Cách làm nước dùng gà

1. Nguyên liệu nước dùng gà

  • 1kg xương gà
  • 20g gừng đập dập
  • 20g hành tím nướng sơ
  • 50g hành tây bổ múi cau
  • 20g gốc hành lá
  • 50g cà rốt cắt khúc
  • 2g muối
  • 2 lít nước lọc

2. Chế biến nước dùng gà

Chần xương gà 3–5 phút, rửa sạch.

Cho tất cả nguyên liệu và nước lọc vào nồi.

Đun sôi, hớt bọt, hạ nhỏ lửa hầm liu riu 2 giờ.

Lọc lấy phần nước trong để dùng nấu súp.

Bí quyết làm súp gà hầm thuốc bắc bổ dưỡng, ấm áp tình thân mùa Vu Lan

Ý nghĩa món ăn

Nồi súp gà hầm thuốc bắc không chỉ bổ dưỡng với thịt gà ngọt mềm và vị thanh mát từ các vị thuốc bắc, mà còn tượng trưng cho sự quan tâm, chăm sóc. Trong bữa cơm gia đình mùa Vu Lan, hương thơm ấm áp từ nồi súp chính là lời nhắn nhủ yêu thương, gắn kết các thế hệ thêm gần nhau hơn.

      Món ăn ngon mùa Vu Lan: Bí quyết làm súp gà hầm thuốc bắc bổ dưỡng, ấm áp tình thân

