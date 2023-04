Một bé trai mất tích khi đi tắm biển

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ngành thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5; Nghệ An "tăng tốc" giải ngân vốn đầu tư công; Nhiều chương trình kích cầu mua sắm dịp lễ; Hàng nghìn du khách về thăm Truông Bồn... là những nội dung chính trong ngày 30/4.

(Baonghean.vn) - Tháng Tư là mùa của vinh quang dân tộc, mùa của tâm hồn và mùa của độc lập, tự do và hạnh phúc. Một tháng Tư mà mỗi người con dân Việt đều thắp “ngọn lửa thiêng” trong trái tim, để hướng về cội nguồn và hướng đến tương lai tươi sáng.

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết không thật sự thuận lợi nhưng nhiều du khách vẫn chọn phố biển Cửa Lò (Nghệ An) làm điểm đến nghỉ dưỡng và vui chơi. Đến với khu du lịch biển đẹp hàng đầu miền Trung, du khách thực sự có được những trải nghiệm thú vị.

(Baonghean.vn)- Những ngày nghỉ lễ này, trong khi mọi người sum họp, nghỉ ngơi thì rất nhiều cán bộ chiến sỹ Công an Nghệ An đang băng đồi, vượt núi đến với các bản làng vùng biên để thu thập dữ liệu, làm căn cước công dân.

(Baonghean.vn) - Đây là chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh.

(Baonghean.vn) - Nếu lâu lâu không có dịp đi trên những cung đường, đi qua những bản, làng miền Tây Nghệ An, chắc rằng bạn sẽ ngạc nhiên về những đổi thay nhanh chóng của đất và người nơi đây... Rõ nhất là sự chung tay "Nhà nước và nhân dân cùng làm", mở ra những cung đường mới dẫn tới ấm no.

(Baonghean.vn) - Với nhiều chủ trương thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp phát triển, Nghệ An đã đạt được một số kết quả bước đầu; nhưng trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường bền vững thì vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra.

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối tháng 4, công tác triển khai xoá nhà tạm bợ, dột nát, thay thế bằng nhà lắp ghép do Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở một số thôn bản ở huyện rẻo cao Tương Dương đang dần về đích.