Một bệnh nhân Covid-19 tử vong, 17 người 'tiên lượng rất nặng'

Bộ Y tế chiều 15/5 thông báo "bệnh nhân 3839", 89 tuổi, tử vong do các bệnh lý nền, là ca Covid-19 thứ 36 tử vong ở Việt Nam kể từ đầu dịch đến nay.



Theo Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, bệnh nhân nữ mắc Covid-19 đã "tử vong do các bệnh lý nền".



Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ ngày 13/5 với chẩn đoán: Viêm phổi nặng do Covid-19, suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp nhiều năm; xẹp đốt sống thắt lưng (đã phẫu thuật bơm xi măng ngày 6/4).



Bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục, dẫn lưu khí màng phổi kháng sinh, kháng virus và ECMO (hệ thống tim, phổi nhân tạo). Bệnh nhân tử vong ngày 15/5 với chẩn đoán: Suy hô hấp, viêm phổi nặng do nCoV, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử xẹp đốt sống thắt lưng đã phẫu thuật.

Cũng theo Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, tính đến sáng 15/5, khoảng 1.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại hơn 50 cơ sở trên cả nước. Trong số này, 38 ca tiến triển nặng lên (4%), 17 ca tiên lượng rất nặng (1,8%).



Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân Covid-19 nhất cả nước với trên 330 bệnh nhân. Trong số này, hơn 70% bệnh nhân diễn tiến ổn định, không thay đổi, 16 ca tiên lượng rất nặng. Một ca tại viện này đang phải thở ECMO là "bệnh nhân 3019", nam, 54 tuổi, quê Thái Bình.