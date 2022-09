Mưa lớn chia cắt nhiều tuyến đường tại huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Quế Phong bị ngập nặng, chia cắt, nhiều trường buộc phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Trận mưa kéo dài từ đêm 7/9 đến sáng 8/9 khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng, nước đã tràn qua các cầu tràn, vùng trũng, gây ách tắc giao thông, đặc biệt là tại các xã Cắm Muộn, Quang Phong, Tri Lễ, Mường Nọc... Mưa lớn, nước đổ về, dâng cao, chảy xiết, người dân không thể di chuyển.

Cũng do mưa to, liên tục, rất nhiều tuyến đường bị ngập úng, các điểm trường bị ngăn cách cô lập khiến nhiều giáo viên, học sinh không thể đến lớp. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, một số trường phải nghỉ học.

Theo số liệu thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong, trong sáng 8/9 có 3 trường gồm: THCS Cắm Muộn; Tiểu học Quang Phong 1 và THCS Quang Phong ở cuối nguồn phải nghỉ học hoàn toàn. Một số lớp tại các điểm trường Mầm non Hạnh Dịch; Mầm non Quang Phong; Mầm non Tri Lễ cũng phải nghỉ học.

Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong đã chỉ đạo các xã tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra hiện trường, lập các chốt chặn, phân công lực lượng trực không cho người dân qua lại những nơi bị ngập và nước chảy xiết, đặc biệt nghiêm cấm người dân đi vớt củi, bắt cá khi có mưa lũ.