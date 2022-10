Mức phạt với lỗi quá hạn đăng kiểm xe ô tô

(Baonghean.vn) - Sáng 30/10, bão NALGAE đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo bão diễn biến phức tạp, khó lường do tương tác với không khí lạnh. Do vậy, Nghệ An đã ra công điện chủ động ứng phó với cơn bão.