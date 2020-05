Mỹ chặn dự thảo của Nga chỉ trích can thiệp vấn đề nội bộ Venezuela

Ảnh minh họa: AP

Ngày 21/5, hãng thông tấn của Nga đưa tin, Phó đại diện thường trực của nước này tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an về vấn đề Venezuela đã viết lên trang cá nhân Twitter cho biết, Mỹ đã ngăn chặn một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Nga khởi xướng nhằm lên án hành vi can thiệp vào các công việc nội bộ của Venezuela và xâm phạm chủ quyền của quốc gia này.



Theo nhà ngoại giao Nga, nội dung văn bản dự thảo chứa đựng “không chút cáo buộc nào, mà chỉ là sự ủng hộ những nội dung chung mang tính căn bản”. Ông viết: “Nó bị phái đoàn của Mỹ tại Liên hợp quốc làm chết yểu chỉ trong 9 phút kể từ khi bắt đầu thủ tục im lặng (tự động thông qua một văn kiện khi không có ai phản đối). Liệu có nghi vấn nào về mức độ “xây dựng” trong lập trường của Mỹ về Venezuela không?”.

Trước đó, ngày 3/5, giới chức Venezuela cho biết, đã lật tẩy âm mưu tấn công của một nhóm lính đánh thuê đến từ Colombia, khi chúng tìm cách tổ chức đảo chính tại Venezuela và sát hại Tổng thống Nicolas Maduro.

Hai trong số những đối tượng bị bắt mang quốc tịch Mỹ. Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình, ông Maduro đã trưng ra giấy tờ của những kẻ này. Một trong số họ trong quá trình thẩm vấn nói rằng đã được giao nhiệm vụ chiếm quyền kiểm soát sân bay và đưa nhà lãnh đạo Venezuela đến đó để rồi tiếp tục đưa ông tới Mỹ.

Sau sự việc trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không liên quan đến những cá nhân bị bắt giữ tại Venezuela. Thêm vào đó, ông nói rằng nước Mỹ giả dụ có lên kế hoạch về một chiến dịch như thế thì hẳn sẽ không giấu diếm gì.