Quốc tế Mỹ phê duyệt gói viện trợ đầu tiên do NATO tài trợ cho Ukraine Văn phòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt gói viện trợ đầu tiên do NATO tài trợ cho Ukraine.

Các phi công Phi đội Cảng Hàng không 436 xếp đạn dược, vũ khí và các thiết bị khác đến Ukraine trong một nhiệm vụ bán hàng quân sự tại Căn cứ Không quân Dover, ở Delaware. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, hãng Reuters trích dẫn các nguồn tin độc quyền cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lầu Năm Góc đã phê duyệt gói viện trợ quân sự đầu tiên cho Ukraine, do các đồng minh NATO của Mỹ tài trợ.

"Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby đã phê duyệt 2 đợt viện trợ trị giá 500 triệu đô la theo cơ chế mới có tên là Danh sách Nhu cầu Ưu tiên”, Reuters cho biết.

Đây là lần đầu tiên Mỹ và các đồng minh sử dụng cơ chế mới để cung cấp vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ cho Ukraine bằng nguồn tiền từ các nước NATO.

Đầu tháng 8/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmygal tuyên bố rằng, Mỹ và NATO đang khởi động một cơ chế mới để hỗ trợ Kiev thông qua sáng kiến ​​PURL, trong đó, cung cấp vũ khí nhanh chóng thông qua các khoản đóng góp tự nguyện từ các nước liên minh.

Trước đó, vào tháng 7/2025, tờ Politico đưa tin Mỹ đã ngừng gửi tên lửa phòng không và các loại đạn dược khác cho Ukraine. Lầu Năm Góc được cho là đã dừng các chuyến hàng này vì lo ngại rằng, kho vũ khí trong các kho của Mỹ đã quá cạn kiệt.

Tuy nhiên, chưa đầy 1 tuần sau, Tổng thống Trump tuyên bố ông không biết ai là người đã ra lệnh đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev. Ngày 7/7, ông chủ Nhà Trắng cam kết sẽ chuyển thêm vũ khí cho Ukraine, chủ yếu là vũ khí phòng thủ. Thông tin này sau đó đã được Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận.

Trước chuyến công du tới Anh, Tổng thống Donald Trump ngày 16/9 cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky nên đạt được thỏa thuận về Ukraine.

"Ông Zelensky sẽ phải thực hiện một thỏa thuận", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trước khi bay tới Vương quốc Anh.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm rằng, trong các cuộc đàm phán tương lai giữa Moscow và Kiev, ông có thể sẽ phải có mặt cùng lúc với cả hai phái đoàn, vì các bên "không thể ở cùng nhau".