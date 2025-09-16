Quốc tế Moskva nói không có ý nghĩa khi đề cập thượng đỉnh Nga-Ukraine-Mỹ lúc này Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, "nếu không có phản ứng tích cực, tỉnh táo và hợp lý" trước những tín hiệu từ Moskva, thì không có lý do gì để thảo luận về định dạng ba bên Nga-Ukraine-Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: TASS

Theo hãng TASS ngày 16/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trong cuộc phỏng vấn cho biết, cho đến khi chính quyền Ukraine đưa ra phản hồi hợp lý đối với các đề xuất của phía Nga, vẫn còn quá sớm để nói về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh theo hình thức hội nghị ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Ông Ryabkov lưu ý rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã nói "một cách đầy đủ mọi thứ cần thiết liên quan đến việc liên lạc với ông Zelensky".

"Nếu không có phản ứng tích cực, tỉnh táo và hợp lý đối với những tín hiệu từ chúng tôi, thì càng ít có cơ sở để thảo luận về một hình thức ba bên nào đó", Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Ryabkov cho biết, một cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York sắp tới đang được thảo luận, và khả năng diễn ra cuộc gặp là rất cao.

Phiên họp kỷ niệm của Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc vào ngày 9/9. Tuần lễ cấp cao sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29/9.

Tại một cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng mời nhà lãnh đạo Zelensky đến Moskva, nếu ông Zelensky sẵn sàng cho cuộc gặp. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo chính quyền Ukraine đã từ chối lời đề nghị này trong cuộc họp báo với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Sau đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Nga gọi Moskva là địa điểm tốt nhất cho một cuộc gặp có thể có với ông Zelensky, và cũng lưu ý rằng Nga sẵn sàng đảm bảo an toàn cho cả ông và các đại diện của Kiev nếu họ quyết định đến.