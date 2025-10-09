Thứ Tư, 10/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Đại diện của Mỹ tại NATO tuyên bố Ukraine sẵn sàng đóng băng tiền tuyến

Mỹ Nga 10/09/2025 09:49

Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO cho biết, Kiev sẵn sàng ngừng giao tranh dọc theo đường tiếp xúc để đổi lấy sự đảm bảo.

nato nói ukraine sẵn sàng đóng băng tiền tuyến
Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker trong cuộc phỏng vấn với Fox News cho biết, Ukraine sẵn sàng đóng băng tiền tuyến, đồng ý chấm dứt thù địch với Nga dọc theo đường tiếp xúc hiện tại.

"Họ sẵn sàng đóng băng tiền tuyến nếu nhận được sự đảm bảo về an ninh”, đại diện Whitaker cho biết.

Theo ông, một điều kiện cho phép Kiev chấm dứt xung đột có thể là một hệ thống bảo đảm với sự hiện diện của quân đội châu Âu với tư cách là huấn luyện viên hoặc lực lượng gìn giữ hòa bình. Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO thừa nhận rằng, thỏa thuận có thể bao gồm việc bảo vệ các khu vực giáo xứ của Giáo hội chính thống giáo của Nga, và cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine.

Ông Whitaker cũng thừa nhận sự tồn tại của những trở ngại đối với việc Ukraine gia nhập NATO. Tuy nhiên, cho rằng, thời điểm cho việc này "vẫn chưa đến".

Cùng lúc đó, ông Whitaker vẫn tiếp tục nhấn mạnh phải gây áp lực lên Moskva để chấm dứt xung đột.

Cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov trên kênh Telegram bày tỏ quan điểm cho rằng: “Thực tế đang có sự hỗn loạn trong đội ngũ chính quyền của ông Zelensky. Họ chưa bao giờ có thể quyết định chiến lược, và giờ đây thậm chí còn khó khăn hơn”. Ông lưu ý rằng, chính quyền Kiev cần phải đưa ra quyết định chiến lược trong những ngày tới về những việc cần làm tiếp theo.

Tuần trước, phát biểu với báo giới sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nếu ông Zelensky đã sẵn sàng cho một cuộc gặp thì ông nên đến Moskva.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga gọi ông Zelensky là người giữ "quyền lãnh đạo chính" ở Ukraine, bởi quyền lực của ông Zelensky đã hết hạn từ lâu.

Theo RIA Novosti
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Ông Trump dọa cho phép quân đội Mỹ bắn hạ máy bay quân sự Venezuela

Ông Trump dọa cho phép quân đội Mỹ bắn hạ máy bay quân sự Venezuela

Mỹ: Cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử thời 'Cơn sốt vàng'

Mỹ: Cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử thời 'Cơn sốt vàng'

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán hơn 3.000 tên lửa ERAM cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán hơn 3.000 tên lửa ERAM cho Ukraine

Đọc tiếp

Ông Trump dọa cho phép quân đội Mỹ bắn hạ máy bay quân sự Venezuela

Ông Trump dọa cho phép quân đội Mỹ bắn hạ máy bay quân sự Venezuela

Mỹ: Cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử thời 'Cơn sốt vàng'

Mỹ: Cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử thời 'Cơn sốt vàng'

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán hơn 3.000 tên lửa ERAM cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán hơn 3.000 tên lửa ERAM cho Ukraine

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Đại diện của Mỹ tại NATO tuyên bố Ukraine sẵn sàng đóng băng tiền tuyến

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO