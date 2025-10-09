Quốc tế Đại diện của Mỹ tại NATO tuyên bố Ukraine sẵn sàng đóng băng tiền tuyến Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO cho biết, Kiev sẵn sàng ngừng giao tranh dọc theo đường tiếp xúc để đổi lấy sự đảm bảo.

Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker trong cuộc phỏng vấn với Fox News cho biết, Ukraine sẵn sàng đóng băng tiền tuyến, đồng ý chấm dứt thù địch với Nga dọc theo đường tiếp xúc hiện tại.

"Họ sẵn sàng đóng băng tiền tuyến nếu nhận được sự đảm bảo về an ninh”, đại diện Whitaker cho biết.

Theo ông, một điều kiện cho phép Kiev chấm dứt xung đột có thể là một hệ thống bảo đảm với sự hiện diện của quân đội châu Âu với tư cách là huấn luyện viên hoặc lực lượng gìn giữ hòa bình. Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO thừa nhận rằng, thỏa thuận có thể bao gồm việc bảo vệ các khu vực giáo xứ của Giáo hội chính thống giáo của Nga, và cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine.

Ông Whitaker cũng thừa nhận sự tồn tại của những trở ngại đối với việc Ukraine gia nhập NATO. Tuy nhiên, cho rằng, thời điểm cho việc này "vẫn chưa đến".

Cùng lúc đó, ông Whitaker vẫn tiếp tục nhấn mạnh phải gây áp lực lên Moskva để chấm dứt xung đột.

Cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov trên kênh Telegram bày tỏ quan điểm cho rằng: “Thực tế đang có sự hỗn loạn trong đội ngũ chính quyền của ông Zelensky. Họ chưa bao giờ có thể quyết định chiến lược, và giờ đây thậm chí còn khó khăn hơn”. Ông lưu ý rằng, chính quyền Kiev cần phải đưa ra quyết định chiến lược trong những ngày tới về những việc cần làm tiếp theo.

Tuần trước, phát biểu với báo giới sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nếu ông Zelensky đã sẵn sàng cho một cuộc gặp thì ông nên đến Moskva.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga gọi ông Zelensky là người giữ "quyền lãnh đạo chính" ở Ukraine, bởi quyền lực của ông Zelensky đã hết hạn từ lâu.