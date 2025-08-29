Quốc tế Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán hơn 3.000 tên lửa ERAM cho Ukraine Chính quyền Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp tới 3.350 tên lửa, cũng như hệ thống dẫn đường cho chúng, và bây giờ được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt.

Các phi công Phi đội Cảng Hàng không 436 xếp đạn dược, vũ khí và các thiết bị khác đến Ukraine trong một nhiệm vụ bán hàng quân sự tại Căn cứ Không quân Dover, ở Delaware. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán cho Ukraine hơn 3.000 tên lửa ERAM (Đạn tấn công tầm xa) và các dịch vụ hậu cần liên quan với giá 825 triệu đô la. Thông tin này được Cơ quan Hợp tác An ninh thuộc Lầu Năm Góc - cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị quân sự và vũ khí ra nước ngoài theo các hợp đồng liên chính phủ, cho biết.

Theo tuyên bố, chính quyền Ukraine trước đó đã yêu cầu Mỹ cung cấp tới 3.350 tên lửa loại này, cùng với các hệ thống dẫn đường và thiết bị gây nhiễu để trang bị cho chúng. Ngoài ra, Washington sẵn sàng bán cho Kiev nhiều thiết bị liên quan đến các tên lửa này. Ukraine có thể sử dụng nguồn vốn do Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy cung cấp, cũng như nguồn vốn do Mỹ phân bổ trước đó, để chi trả cho các loại vũ khí này.

Tài liệu nhấn mạnh rằng "việc bán hàng được đề xuất sẽ phù hợp với chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ" vì nó "sẽ tăng cường an ninh cho quốc gia đối tác". Cơ quan này tin rằng các loại vũ khí được đề cập "sẽ tăng cường khả năng ứng phó của Ukraine với các mối đe dọa ở hiện tại và trong tương lai".

Chính quyền Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về quyết định phê duyệt khả năng bán các hệ thống này. Cơ quan lập pháp có 30 ngày để xem xét thỏa thuận tiềm năng và có thể ngăn chặn nó.

Tuần trước, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết Ukraine dự kiến ​​sẽ nhận được số tên lửa này trong vòng 6 tuần. Theo tờ báo, việc phê duyệt bán các vũ khí này đã bị trì hoãn cho đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.