Quốc tế Mỹ hy vọng xung đột Ukraine sẽ được giải quyết vào cuối năm Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cho biết, Washington hy vọng xung đột Ukraine sẽ được giải quyết vào cuối năm nay.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff. Ảnh: Reuters

Theo hãng TASS ngày 27/8, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff, cho biết chính quyền Mỹ kỳ vọng sẽ giải quyết các cuộc xung đột ở Ukraine, giữa Israel và Iran, và ở Dải Gaza vào cuối năm nay. Các cuộc họp dành riêng cho những vấn đề này đang được tổ chức trong tuần cùng nhiều hoạt động khác.

"Nga, Ukraine, Iran, Israel, Hamas - chúng tôi đã họp suốt tuần này về cả ba cuộc xung đột này. Và chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết chúng vào cuối năm nay", ông phát biểu tại một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng.

Đặc phái viên Steve Witkoff cũng lưu ý rằng các quan chức Mỹ đang thảo luận về việc một số quốc gia gia nhập Hiệp định Abraham, trong đó có nội dung bình thường hóa quan hệ với Israel.

Liên quan đến xung đột Ukraine, trong cuộc họp thường kỳ của Nội các tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi lập trường của Nga rằng tính bất hợp pháp của nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky là vấn đề quan trọng đối với giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là cách ông chủ Nhà Trắng bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về tính hợp pháp của nhà lãnh đạo Ukraine theo hiến pháp.

Ngày 15/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Trump đã có cuộc gặp tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Alaska. Cuộc gặp kéo dài khoảng ba giờ và theo hình thức "3:3" thu hẹp.

Cuộc gặp cũng có sự tham dự của Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov và Ngoại trưởng Sergey Lavrov từ phía Nga, và Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Tổng thống Steve Witkoff từ phía Mỹ. Trong một tuyên bố với báo chí sau cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho biết việc giải quyết xung đột Ukraine là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh.