Quốc tế Mỹ sẵn sàng đối thoại với Nga về rủi ro hạt nhân mà không đề cập đến Ukraine Washington sẵn sàng đối thoại với Moskva về các vấn đề rủi ro hạt nhân và kiểm soát vũ khí mà không liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng (NSC) khẳng định.

Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars của Nga. Ảnh: AP

“Chúng tôi vẫn sẵn sàng đối thoại với Nga về rủi ro hạt nhân và kiểm soát vũ khí” - phát ngôn viên của NSC cho hay. Ông cũng nói thêm rằng Nhà Trắng chưa bao giờ liên kết những cuộc thảo luận này với cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo đại diện NSC, Mỹ cũng sẵn sàng thảo luận với Liên bang Nga không chỉ về rủi ro hạt nhân mà còn về hình thức của thỏa thuận, vốn sẽ kế thừa Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START), và đã nhiều lần thông báo với Moskva về sự sẵn sàng của Washington. Đồng thời, Nhà Trắng lưu ý, các đề xuất của Washington đã bị từ chối do nước này tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev khẳng định, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) chỉ có thể thực hiện được sau khi Mỹ từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev và ngăn cản Ukraine gia nhập NATO. Quan chức Nga cho rằng, Mỹ khá nghiêm túc khi đề xuất Nga đàm phán về một hiệp ước mới, song vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này có thể thực hiện những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về khả năng hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.