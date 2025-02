Quốc tế Mỹ xem xét lại chính sách về Nga và Ukraine Không chỉ xem xét lại chính sách về Nga và Ukraine, Mỹ còn đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nghị quyết về tính trung lập của Ukraine.

Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, Mike Waltz. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti ngày 24/2, Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, Mike Waltz cho biết trên Fox News rằng, Mỹ đang xem xét lại lập trường của mình đối với Nga và Ukraine.

"Chúng tôi đang xem xét cách Mỹ tương tác với Nga" – Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết.

Ông Waltz nói thêm rằng, Washington cũng đang thay đổi chính sách đối với Kiev, sửa đổi thứ tự viện trợ và yêu cầu thỏa thuận về việc bán các nguồn tài nguyên chiến lược.

Ông Waltz cảnh báo: "Chúng tôi muốn người dân Mỹ thấy được những gì họ có thể nhận được sau khoản đầu tư khổng lồ mà họ đã bỏ ra".

Ngoài ra, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu vào ngày 24/2 cho dự thảo nghị quyết trung lập về Ukraine do Mỹ đề xuất, RIA Novosti trích lời phái đoàn thường trực của Trung Quốc, nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 2.

"Vào lúc 15:00 (theo giờ Washington, tức 2.00 ngày 25/2 theo giờ Hà Nội), Hội đồng sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Mỹ đệ trình" - phái đoàn thường trực của Trung Quốc – nước giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 2, cho biết.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tương ứng với văn kiện của Đại hội đồng Liên hợp quốc do Mỹ đề xuất. Mỹ đã phát triển nghị quyết này để phản đối nghị quyết chống Nga của phương Tây, từ chối trở thành đồng tác giả của nghị quyết.

Trong dự thảo nghị quyết trình lên Hội đồng Bảo an, Mỹ tránh đề cập đến cáo buộc “Nga xâm lược Ukraine”, mà gọi cuộc xung đột là "Nga-Ukraine" và bày tỏ sự thương tiếc đối với những người đã thiệt mạng.