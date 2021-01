Năm 2021, toàn ngành Thuế phấn đấu vượt thu ngân sách từ 3-5% dự toán được giao

Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai nhiệm vụ ngành Thuế năm 2021 tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Năm 2020, mặc dù triển khai trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn do đại dịch Covid- 19 nhưng ngành Thuế đã có nhiều giải pháp triển khai chủ động và sáng tạo nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ cho ngân sách. Cùng với tranh thủ các định hướng chỉ đạo của Chính phủ và bộ, ngành, ngành Thuế tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Song song với tuyên truyền về chính sách thuế mới và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngành Thuế đã rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính thuế, tăng cường kê khai, thu và hoàn thuế bằng điện tử; tích cực rà soát, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; phân loại, xử lý giãn nợ, xóa nợ cho các doanh nghiệp khó khăn…

Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế Nghệ An theo dõi hội nghị trực tuyến toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhờ vậy, kết thúc năm 2020, toàn ngành Thuế thu đạt 1.278.649 tỷ đồng, bằng 102% dự toán và vượt 175.849 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội; có 55/63 tỉnh, thành hoàn thành và ước hoàn thành vượt mức dự toán, trong đó, có một số địa phương vượt trên 10% so với dự toán; 8 địa phương chưa hoàn thành dự toán, 41/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm trước.