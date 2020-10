Nam thanh niên ở Đô Lương bị phạt vì vu khống công an trên Facebook

Chiều 27/10/2020, Công an huyện Đô Lương đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính đối với Lê Anh Thắng trú tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương vì hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội”.



Theo báo cáo vụ việc, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội An ninh Công an huyện Đô Lương đã phát hiện: Vào lúc 22h ngày 15/10/2020, tài khoản Facebook có tên Le Thang leanhthang có đăng tải một số thông tin phản ánh sai sự thật, vu khống xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Bài viết này đã có 17 lượt like, 02 bình luận.

Lê Anh Thắng tại Công an huyện Đô Lương. Ảnh: Huy Khôi Đội An ninh Công an huyện Đô Lương đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu có liên quan và mời lên trụ sở làm việc đối với Lê Anh Thắng (SN 1986), trú tại xóm 1, xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương.



Tại Công an huyện, Thắng thừa nhận tài khoản Facebook có tên Le Thang leanhthang là của cá nhân quản lý, sử dụng và Thắng là người trực tiếp đăng tải nội dung sai sự thật ngày 15/10/2020 bằng điện thoại di động cá nhân.

Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 4476/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính Lê Anh Thắng 7,5 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội”.