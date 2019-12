Nam thanh niên thuê xe tự lái đi cầm cố, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng rồi trốn vào rừng

Ngày 26/12, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Đức (SN 1974), trú xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an TX. Hoàng Mai đơn vị vừa chủ trì phối hợp Công an huyện Nghĩa Đàn, phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phá thành công Chuyên án 129XO, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Văn Đức.

Đối tượng Trần Văn Đức. Ảnh: Khánh Vân Cuối tháng 11/2019, Trần Văn Đức đi từ TX. Hoàng Mai vào thành phố Vinh đến một cửa hàng thuê xe tự lái trên đường Nguyễn Sỹ Sách thuê xe Fortuner BKS 37A – 293.06. Sau khi thuê xe, Đức sử dụng điện thoại chụp lại hình ảnh chiếc xe sau đó gửi vào cho một đối tượng ở miền Nam nhờ làm CMND và giấy phép lái xe giả mang tên Trần Văn Minh (SN 1976, trú xóm 6, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu). Ngoài ra, Đức còn đến cửa hàng sửa chữa khóa cắt thêm 1 chiếc chìa khóa ô tô. Để tạo lòng tin cho chủ cửa hàng, lần thuê xe đầu tiên Đức trả xe đúng hẹn và thanh toán tiền sòng phẳng.



Sau khi nhận được giấy tờ giả từ TP. Hồ Chí Minh, ngày 2/12, Đức tiếp tục đến cửa hàng trên thuê lại chiếc xe này và không quên mang toàn bộ giấy tờ giả nói trên. Đức chạy xe đi Hải Phòng sau đó về Hoàng Mai đến cửa hàng cầm đồ Châu Loan (xóm Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai) cầm cố chiếc xe và giấy tờ với số tiền 450 triệu đồng. Khi giao xe cho chủ cửa hàng cầm đồ, Đức đã giao chiếc chìa đánh lại và giữ lại chiếc chìa khóa gốc.

Ngày 15/12, Đức đến cửa hàng cầm đồ liên hệ với chủ cửa hàng rằng, sắp bán xe và đưa xe ra chụp ảnh gửi cho khách hàng. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở, Đức đã sử dụng chìa khóa gốc nổ máy và bỏ chạy vào thành phố Vinh trả lại cho chủ cửa hàng thuê xe. Sau trả xe, biết chủ cửa hàng cầm đồ truy tìm ráo riết, Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương lẩn trốn vào rừng thuộc khu vực xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn.

Ròng rã gần 2 tuần, các thành viên trong Ban chuyên án đã tổ chức xác minh tại Quỳnh Lưu và lùng sục khắp các địa bàn truy tìm tung tích của đối tượng. Sau khi xác minh đối tượng đang lẩn trốn ở Nghĩa Sơn, Ban chuyên án đã triển khai các mũi công tác tiến hành phá án, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Đức đang lẩn trốn tại bìa rừng xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn.