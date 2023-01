Nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cộng tác viên Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 13/1, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu năm 2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí, và hơn 100 cộng tác viên tiêu biểu của Báo Nghệ An trong và ngoài tỉnh.

Hơn 700 cộng tác viên

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An bày tỏ sự tri ân của Báo Nghệ An đối với đội ngũ cộng tác viên; gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến đội ngũ hơn 700 cộng tác viên, trong đó đội ngũ cộng tác viên tích cực và thường xuyên trong tỉnh 300 người, mở rộng đến các ngành, địa phương và hơn 100 cộng tác viên ngoài tỉnh đang công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong năm 2021 và đầu năm 2022 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không thể tổ chức Hội nghị Cộng tác viên định kỳ như hàng năm. Tuy nhiên, trong năm 2022, báo đã tiếp nhận hơn 10.265 tin bài của cộng tác viên. Báo điện tử nhận được bình quân 60 tin, bài/ ngày qua email. Đa số các tin, bài của cộng tác viên là những thông tin mới, phản ánh được hơi thở của cuộc sống nên được sử dụng kịp thời trên các ấn phẩm: Nghệ An hàng ngày, Nghệ An Cuối tuần, báo Nghệ An điện tử và kênh YouTube. Nhờ đó, đã góp phần tạo cho Báo Nghệ An có nguồn thông tin phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Trong số đó, có nhiều cộng tác viên có tác phẩm xuất hiện trên báo một cách đều đặn, có thương hiệu trong lòng bạn đọc.

Hiện nay, lượng tin, bài của các cộng tác viên chiếm gần 50% trang báo. Trong năm 2022, Ban biên tập đã chỉ đạo Chi hội nhà báo Báo Nghệ An tổ chức 9 lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí với khoảng 3.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, Thư ký toà soạn và các phòng chuyên môn đã tăng cường tương tác online, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ trực tiếp với đội ngũ cộng tác viên, nhờ vậy chất lượng tin, bài và tiến độ xuất bản được đảm bảo. Đội ngũ cộng tác viên đã trở thành cánh tay nối dài của tòa soạn với cơ sở, nhất là trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh…

Tích cực cộng tác, đồng hành gắn bó lâu dài

Tại hội nghị, nhiều cộng tác viên đã chia sẻ về những tâm tư, kỷ niệm trong quá trình cộng tác với Báo Nghệ An, đồng thời đóng góp các ý kiến tâm huyết để nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao thành tích hoạt động của Báo Nghệ An trong năm qua với nhiều đổi mới trên các ấn phẩm gồm: Nhật báo, Báo cuối tuần, chuyên trang dân tộc miền núi, các kênh truyền hình, YouTube, chuyên mục phát thanh Podcast… Sự đổi mới trên các ấn phẩm cả về hình thức, chất lượng nội dung, tập trung phát triển loại hình báo chí đa phương tiện đã tạo sức hấp dẫn, thu hút đối với bạn đọc, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tình hình hiện nay.

Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án về nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022-2027, có tính đến 2030 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy đối với sự phát triển của báo Nghệ An trong những năm tới. Bên cạnh đó, Báo Nghệ An bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh trên Báo Nghệ An là bước tiến mạnh mẽ, góp phần tăng cường giới thiệu, quảng bá những điểm mới, điểm sáng về đất và người Nghệ An tới độc giả trong và ngoài nước; góp phần đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh. Và hôm nay, báo mở cuộc thi viết “Nét đẹp thường ngày” cũng là cách để phản ánh những mặt tích cực, những việc làm tử tế, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Báo Nghệ An đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: là 1 trong 4 báo Đảng địa phương đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc tại cuộc thi Búa liềm vàng Trung ương, được Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Bằng khen; Đảng bộ được xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hiện đang được đề nghị Chính Phủ tặng Cờ thi đua. Trong thành tích đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cộng tác viên của báo. Cụ thể, trong số 39 giải báo chí của toàn cơ quan Báo Nghệ An năm 2022, các cộng tác viên đạt được 5 giải Búa liềm vàng cấp tỉnh; 1 giải báo chí viết về du lịch Cửa Lò; 4 giải ảnh Khoảnh khắc vàng và 4 giải video Clip khoảnh khắc vàng do Báo Nghệ An tổ chức.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cộng tác viên hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm, thực hiện tốt nhiệm vụ tỉnh giao, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn Báo Nghệ An cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp như: Cần rà soát, đánh giá lại đội ngũ cộng tác viên, từ đó có kế hoạch, lộ trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện. Chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên “chiến lược” ở các lĩnh vực đặc thù; cộng tác viên ở những địa bàn khó khăn, phức tạp; vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, cộng tác viên chuyên sâu mảng đề tài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... nhằm tăng cường tính chiến đấu, tính phản biện của báo Đảng.

Để làm được điều đó, cần tăng cường hơn nữa sự tương tác, kết nối hai chiều giữa toà soạn với cộng tác viên. Kịp thời khen thưởng những cộng tác viên có đóng góp tích cực, có nhiều tin, bài chất lượng cao, được bạn đọc đón nhận để tạo động lực khuyến khích đội ngũ cộng tác viên tích cực cộng tác, đồng hành gắn bó lâu dài.

Thay mặt Ban biên tập, cán bộ phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng như góp ý của các cộng tác viên. Đồng chí Tổng Biên tập cho biết, bước sang năm 2023, Báo Nghệ An xác định quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của bạn đọc. Ngoài vai trò của Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Báo Nghệ An mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ, góp sức tích cực của các cộng tác viên, góp phần cùng Báo Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ tỉnh nhà giao phó. Theo đó, Báo Nghệ An sẽ dành nhiều quan tâm hơn nữa đến công tác tập huấn, chế độ nhuận bút của cộng tác viên...

Dịp này, Ban biên tập Báo Nghệ An tặng Giấy khen cho 10 cộng tác viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm 2022./.