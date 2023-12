Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở huyện Nghi Lộc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Giải quyết kịp thời

Để cụ thể hóa kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện, thời gian qua, xã Nghi Long đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trên cơ sở đó, xã phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính; thực hiện việc niêm yết, công khai các quy định, quy trình giải quyết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết.

Hội nghị trực tuyến họp bàn cải cách hành chính tại điểm cầu huyện Nghi Lộc. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch UBND xã Nghi Long cho biết: “Ngoài nêu cao vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của các ban, ngành, đoàn thể và bộ phận một cửa, xã rà soát và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn xã đến từng địa bàn thôn, xóm.

Nhờ đó từ đầu năm 2023 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận, giải quyết tổng số 2.290 hồ sơ; trong đó có 2.266 hồ sơ đã được giải quyết sớm và đúng hạn. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính luôn đảm bảo đúng hẹn và thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Còn tại xã Nghi Thái, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, đến nay các hoạt động về cải cách hành chính của xã đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tính đến ngày 15/12/2023, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận 2.880 hồ sơ; trong đó số mới tiếp nhận trong kỳ 2.860 (trực tuyến 1.198 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 1.662 hồ sơ). Số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 20 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã được giải quyết 2.877 hồ sơ; trong đó giải quyết trước hạn 2.682 hồ sơ, đúng hạn 70 hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Nghi Thái nhận xét: “Trong những năm gần đây, hoạt động giao dịch giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước rất thuận lợi so với trước đây. Nhiều thủ tục được thực hiện qua hệ thống phần mềm điện tử, làm rất nhanh, không phải chờ đợi lâu. Đối với những doanh nghiệp như chúng tôi thời gian là vàng, có khi chậm một vài thủ tục nào đó là mất đi cơ hội. Mong muốn thời gian tới địa phương tiếp tục phát huy tinh thần này để phục vụ tốt hơn cho người dân trong giải quyết các thủ tục, hồ sơ liên quan”...

Chuyển biến rõ nét

Năm 2022, DDCI Nghệ An đánh giá xếp hạng huyện Nghi Lộc là địa phương đứng thứ nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An (85,43 điểm). Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của VCCI Nghệ An, UBND tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Lộc đối với công tác cải cách hành chính huyện một cách toàn diện, bền vững.

Kiểm tra các bước thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên bảng biểu. Ảnh: PV

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023 UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và đặt ra yêu cầu đối với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý, giải quyết công việc, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực cải cách thể chế hành chính, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc chủ động nghiên cứu thực hiện kế hoạch rà soát văn bản pháp luật về lĩnh vực hành chính; xây dựng và hoàn thiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hành chính; đổi mới và hoàn thiện thủ tục hành chính trong một số khâu công tác, trọng tâm là quy trình tiếp xúc trực tiếp, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh của công dân. Trong năm, toàn huyện đã tiếp nhận 59.460 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 35.764 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 60,1%), trực tiếp 23.282 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 39,16%).

Ngoài ra, UBND huyện tổ chức hội nghị thực hiện xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã đối với 6 xã: Nghi Long, Nghi Lâm, Nghi Thuận, Nghi Trung, Nghi Thái và Phúc Thọ. Sau hội nghị, đã tổ chức lễ ký cam kết xây dựng thành công mô hình chuyển đổi số cấp xã năm 2023 tại 6 xã nêu trên.

Hiện nay, 6 xã xây dựng mô hình đã triển khai khảo sát thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin, bổ sung đầy đủ máy tính, trang thiết bị công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức triển khai lắp đặt mạng LAN, rà soát tất cả các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn để triển khai đồng loạt bảng thanh toán qua mã QR; thực hiện số hóa hồ sơ trên hệ thống góp phần thực hiện nhiệm vụ số hóa theo Chỉ thị của UBND tỉnh.

Trong năm, 100% các phòng chuyên môn UBND huyện và 29/29 xã, thị trấn có hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công tỉnh đã thực hiện số hóa đầu vào và đính kèm kết quả đầu ra, kết quả tỷ lệ số hoá hồ sơ đầu vào đạt 68,51%, đứng thứ nhất toàn tỉnh.

Một góc thị trấn Quán Hành. Ảnh: TL

Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn huyện, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện tập trung giải quyết các hồ sơ còn trễ hạn trên hệ thống, đảm bảo tỉ lệ trễ hạn dưới 2%; tăng cường công tác chỉ đạo để tăng tỉ lệ hồ sơ trực tuyến và số hóa hồ sơ đạt 100%; tăng cường triển khai ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chứng thực điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến; tăng cường triển khai mô hình thanh toán trực tuyến hộ người dân khi người dân không có tài khoản ngân hàng hoặc chưa cài đặt ví điện tử.

Đảm bảo tất cả các xã, thị trấn thực hiện được thanh toán trực tuyến, quản lý việc thu phí, lệ phí qua tài khoản đã đăng ký. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các xã, thị trấn để có biện pháp khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng như việc chấp hành báo cáo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin và giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Đẩy mạnh đánh giá sự hài lòng của người dân qua 3 hình thức: Khi nộp hồ sơ trực tuyến, quét mã QR và qua hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân, đảm bảo đạt tỷ lệ 20% số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin và giải quyết thủ tục hành chính tỉnh ở tất cả các lĩnh vực..