Thứ Hai, 15/9/2025
Nga có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong nhóm G20

Mỹ Nga 15/09/2025 13:05

Trong nhóm các nước G20, Nga đang giữ mức tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất. Con số này cũng giảm đáng kể ở Ấn Độ và Brazil.

Toà nhà của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: RIA Novosti
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 15/9 đưa ra phân tích dựa trên dữ liệu thống kê từ các quốc gia, Nga có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) vào cuối quý II năm 2025, trong khi tỷ lệ này tăng mạnh nhất ở Mexico.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga trong tháng 6 đạt mức thấp kỷ lục là 2,2%, giảm 0,1% điểm so với tháng 3. Đây là mức thấp nhất trong số tất cả các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản tăng nhẹ ở mức 2,5%, duy trì ở mức này trong quý thứ 2 liên tiếp. Tại Hàn Quốc, tỷ lệ này đã giảm trong 3 tháng qua xuống còn 2,6% từ mức 2,9% của tháng 3. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp ở Mexico tăng 0,5 điểm phần trăm cao nhất trong số tất cả các nước G20 trong 3 tháng qua, đạt 2,7%.

Quốc gia duy nhất có tỷ lệ thất nghiệp đạt mức hai con số trong quý 2 là Nam Phi. Nền kinh tế ở đây vẫn đối diện với tình hình ảm đạm, do đó trong quý thứ 2 liên tiếp, chỉ số thất nghiệp ở Nam Phi tiếp tục tăng, đạt 33,2% vào tháng 6, từ mức 32,9% vào hồi tháng 3.

Ngoài Mexico và Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ là nước có tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh nhất trong quý 2, tăng 0,4 điểm phần trăm lên 8,4%.

Trong khi đó, chỉ số này giảm đáng kể ở Ấn Độ, giảm 2,3 điểm phần trăm, và Brazil giảm 1,2 điểm phần trăm.

Trước đó, vào tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tại một cuộc họp về các vấn đề kinh tế rằng, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này ở mức thấp kỷ lục. Lạm phát hàng năm ở Nga tính đến cuối tháng 7 là 8,8%.

Theo RIA Novosti
