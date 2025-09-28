Chủ Nhật, 28/9/2025
Quốc tế

Nga đề xuất triển khai các tuyến đường xuyên biên giới với Trung Quốc

Mỹ Nga 28/09/2025 15:13

Nga và Trung Quốc có tiềm năng lớn phát triển ngành du lịch khi mở các tuyến đường xuyên biên giới.

nga và trung quốc mở tuyến du lịch xuyên biên giới
Điện Kremlin. Ảnh: TASS

Theo RIA Novosti ngày 28/9, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết tại một cuộc họp với các đại diện của ngành du lịch Trung Quốc ở Bắc Kinh rằng, Nga đề nghị Trung Quốc khởi động các tuyến đường xuyên biên giới.

"Nga và Trung Quốc là những láng giềng lâu năm, có sự gắn bó tốt đẹp. Và chúng tôi thích đến thăm nhau. Xét đến sự gần gũi về địa lý, sự phát triển của các dự án cơ sở hạ tầng, các quốc gia của chúng ta có tiềm năng lớn để tăng cường các dự án chung về du lịch" - Bộ trưởng Reshetnikov cho biết.

Theo đó, Nga đang muốn đề cập về các tuyến đường xuyên biên giới và các tuyến đường sắt, cũng như các chuyến du ngoạn trên sông.

"Chúng tôi đề xuất đưa các thành phố biên giới vào chương trình du lịch. Cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông đang tích cực phát triển ở đó. Một đề xuất khác là khởi động các tuyến đường xuyên biên giới cho cả khách du lịch của chúng tôi và khách du lịch từ các quốc gia khác" - Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga.

Ông Reshetnikov lưu ý rằng, vào năm 2026 Nga và Trung Quốc sẽ ra mắt cáp treo xuyên biên giới đầu tiên trên thế giới, "chỉ trong vài phút" có thể đi từ Heihe (Trung Quốc) đến Blagoveshchensk (Nga), dự kiến sẽ vận chuyển tới 2,5 triệu hành khách mỗi năm.

"Tôi đề xuất lập một danh sách các dự án đầy hứa hẹn, bao gồm cả trong khuôn khổ lộ trình "Great Tea Way" - Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga nói thêm.

Theo RIA Novosti
