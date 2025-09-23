Quốc tế Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng tuân thủ các hạn chế theo START Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này sẵn sàng tuân thủ các hạn chế theo Hiệp ước START, nếu phía Mỹ có hành động tương tự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về tình hình trong lĩnh vực ổn định chiến lược với các thành viên của Hội đồng An ninh quốc gia.

Tại một cuộc họp ngày 22/9, nguyên thủ quốc gia tuyên bố Nga sẵn sàng tuân thủ các hạn chế theo Hiệp ước START (Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược).

Ông Putin nhấn mạnh rằng, điều này sẽ chỉ mang lại kết quả nếu Mỹ cũng hành động tương tự. Trong trường hợp này, các điều khoản của hiệp ước có thể được thực thi trong vòng một năm sau khi hết hạn vào ngày 5/2/2026. Đồng thời, quyết định tiếp tục duy trì tự hạn chế tự nguyện sẽ được đưa ra trên cơ sở phân tích tình hình.

"Tôi tin rằng, việc thực hiện sáng kiến của Nga có thể đóng góp đáng kể vào việc tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho một cuộc đối thoại chiến lược thực chất với Mỹ” - Tổng thống Putin cho biết.

Nhà lãnh đạo Nga đã thu hút sự chú ý của các thành viên Hội đồng An ninh quốc gia về thực tế là hiện nay hệ thống quan hệ Nga-Mỹ trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí đã bị phá hủy hoàn toàn, và sự ổn định chiến lược trên thế giới tiếp tục suy giảm. Điều này là do các bước phá hoại của phương Tây: các cường quốc hạt nhân làm suy yếu nền tảng đối thoại bằng cách cố gắng đạt được ưu thế.

Nga đã liên tục nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc tháo dỡ hệ thống kiểm soát vũ khí, nhưng các ý tưởng của họ trong lĩnh vực an ninh chiến lược đã không nhận được phản hồi rõ ràng.

Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin lưu ý rằng, Nga đang xây dựng các kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ của mình, có tính đến tình hình trên thế giới, chúng đang được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Đồng thời, Moskva không quan tâm đến việc kích động cuộc chạy đua vũ trang và luôn thích giải quyết các vấn đề một cách ngoại giao.

"Tôi nhấn mạnh, không ai nên nghi ngờ về điều này, rằng Nga có thể đối phó với bất kỳ mối đe dọa hiện có và mới nổi nào" - Tổng thống Putin khẳng định.

Nhà lãnh đạo Nga gọi quyết định từ bỏ các hạn chế đối với việc triển khai cơ chế đối thoại ba bên Nga - Trung Quốc - Ấn Độ (RIC) là bắt buộc. Nó được quyết định bởi sự cần thiết phải đáp ứng các chương trình triển khai vũ khí ở châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Putin đã chỉ thị cho các bộ phận liên quan đặc biệt chú ý đến việc theo dõi các kế hoạch xây dựng các thành phần chiến lược trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, bao gồm cả việc chuẩn bị cho việc triển khai chúng trong không gian. Đồng thời, sau này có thể vô hiệu hóa các nỗ lực để duy trì hiện trạng đã phát triển nhờ START, và Nga muốn cố gắng duy trì nó.

Trước đề xuất của Tổng thống Putin về START, thư ký báo chí của Nhà Trắng Carolyn Leavitt cho biết: "Tổng thống Donald Trump biết về đề xuất này, và ông ấy sẽ tự đưa ra bình luận về nó sau. Tổng thống muốn nói chuyện cá nhân, về chủ đề này".