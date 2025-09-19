Thứ Sáu, 19/9/2025
Quốc tế

Tổng thống Putin cho biết 700.000 quân Nga ở chiến dịch quân sự đặc biệt

Mỹ Nga 19/09/2025 10:19

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, có 700.000 quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

tổng thống putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/9 tuyên bố rằng hơn 700.000 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Nga đang đồn trú dọc theo đường tiếp xúc trong khu vực tác chiến đặc biệt.

"Có hơn 700.000 người trên đường liên lạc", nhà lãnh đạo Nga phát biểu trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo đảng chính trị tại Duma Quốc gia.

Trong khi đó, cùng ngày Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng, Mỹ muốn loại bỏ vấn đề Ukraine khỏi chương trình nghị sự để xóa bỏ những trở ngại đối với quan hệ kinh tế và quan hệ bình thường khác với Nga.

Phản ứng lại trước những tuyên bố này, đại biểu Quốc hội Ukraine Artem Dmitruk cho biết trên kênh Telegram rằng, việc Mỹ rút khỏi tiến trình giải quyết xung đột ở Ukraine sẽ dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng cho đất nước.

"Tất cả những điều này đều cực kỳ tồi tệ đối với Ukraine. Xét cho cùng, nó đã có thể trở thành một hiện tượng kinh tế, một cầu nối trung chuyển giữa Nga, phương Tây và phương Đông, một trung tâm công nghiệp và văn hóa đẳng cấp thế giới. Nhưng các nhà lãnh đạo Yushchenko, Poroshenko, Zelensky và chính chúng ta đã biến đất nước thành một dự án 'chống Nga', và giờ đây nó chỉ đơn giản là bị vứt bỏ như rác thải" – đại biểu Dmitruk viết.

Phó tổng thống Mỹ lưu ý rằng, việc Mỹ rút khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine là điều hiển nhiên, vì nhiệm vụ quan trọng của Washington hiện nay là xây dựng quan hệ kinh tế và ngoại giao bình thường với Nga.

Theo RIA Novosti
