Quốc tế Nga nói Ukraine bắt đầu tấn công Nhà máy điện hạt nhân Kursk Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ukraine bắt đầu chuẩn bị tấn công Nhà máy điện hạt nhân Kursk

Phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Theo RIA Novosti, phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Nhà máy điện hạt nhân Kursk.

“Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ngay lập tức lên án các hành động khiêu khích do chính quyền Kiev chuẩn bị và ngăn chặn hành vi vi phạm an toàn vật lý và hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân Kursk” - phát ngôn viên Maria Zakharova cho biết.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, hành động của chính quyền Kiev có thể dẫn đến một thảm họa nhân tạo quy mô lớn ở châu Âu.

Bà Zakharova đã chỉ ra, những bước đi như vậy của Ukraine “không chỉ tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với các nhà máy hạt nhân, mà còn làm suy yếu các quy định của IAEA về an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân do Giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra vào năm 2022”.

Theo bà Zakharova, toàn bộ cộng đồng thế giới phải hiểu mối nguy hiểm mà chính quyền Ukraine gây ra cho châu Âu. Bà nhấn mạnh rằng những nỗ lực đe dọa và khủng bố chống lại toàn bộ khu vực và cộng đồng quốc tế phải được ngăn chặn một cách dứt khoát thông qua những nỗ lực chung.

Ngày 16/8, đại diện cơ quan thực thi pháp luật Nga nói với RIA Novosti rằng quân đội Ukraine đang lên kế hoạch tấn công các nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporozhye. Theo đó, Ukraine sẽ sử dụng các đầu đạn chứa chất phóng xạ đã được chuyển đến thành phố Zheltye Vody, vùng Dnepropetrovsk.