Thứ Bảy, 20/9/2025
Tiếng Việt
Quốc tế

Nga phủ nhận cáo buộc của Estonia về việc máy bay MiG-31 vi phạm không phận

Mỹ Nga 20/09/2025 14:48

Bộ Quốc phòng Nga giải thích, vào ngày 19/9, các máy bay chiến đấu MiG-31 đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình.

nga bác bỏ cáo buộc của estonia về xâm phạm không phận
Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ báo cáo về một chiếc MiG-31 xâm phạm không phận Estonia. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS

Theo Kosomolskaya Pravda (Sự thật Thanh niên - KP) ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày bác bỏ cáo buộc 3 máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia. Tuyên bố được đăng trên kênh Telegram của Bộ.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 19/9, 3 máy bay chiến đấu MiG-31 đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình từ Karelia đến Vùng Kaliningrad. Hơn nữa, mọi hoạt động đều được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định. Không có bất kỳ sự vi phạm không phận nào được đề cập.

"Chuyến bay được thực hiện theo đúng quy định không phận quốc tế và không vi phạm biên giới của các quốc gia khác, như đã được xác nhận bằng hoạt động giám sát khách quan" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, Estonia đã báo cáo về vụ vi phạm không phận của nước này vào tối 19/9. Cùng lúc đó, Tallinn đã triệu tập đại biện lâm thời của Đại sứ quán Nga đến Bộ Ngoại giao, để trao công hàm phản đối về vụ việc máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia. Theo Bộ Ngoại giao Estonia, ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga bị cáo buộc đã xâm phạm không phận Estonia trên Vịnh Phần Lan và ở lại đó trong 12 phút.

Về phần mình, lực lượng biên phòng Ba Lan tuyên bố rằng hai máy bay chiến đấu của Nga được cho là đã bay ở độ cao thấp trên giàn khoan dầu Petrobaltik ở Biển Baltic, bên ngoài vùng biển lãnh hải của nước này, mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Bình luận về sự việc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không hài lòng với các báo cáo về việc máy bay Nga bị cáo buộc vi phạm không phận Estonia.

"Tôi không thích điều đó. Tôi không thích khi điều đó xảy ra, nó có thể gây ra rắc rối lớn, nhưng tôi sẽ cho các bạn biết cụ thể sau” – Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 19/9 (theo giờ Washington).

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng ông sẽ sớm nhận được bản tóm tắt về vấn đề này.

Theo Kosomolskaya Pravda
