Ngắm cầu đá cổ in bóng bàu Rằn nơi huyện lúa

Mỗi nhịp cầu được ghép từ 3 phiến đá. Hai phiến ngoài cùng đều được xoi chỉ nhằm tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ cho mặt cầu. Do mặt cầu rộng khoảng 1,3m, các xe bò lốp qua lại khó khăn, do đó những năm 90 của thế kỷ 20, người dân địa phương đã ghép vào mỗi nhịp cầu 1 tấm bê tông rộng khoảng 0,3m để dễ đi lại. Ảnh: Huy Thư

Được biết năm 1950, trong 1 trận lũ lớn, cầu Thượng bị cuốn trôi nhiều nhịp ở giữa do mắc phải bèo tây, sau mới được người dân tu bổ lại. Ảnh: Huy Thư

Do cầu không có lan can, nên nhiều người phụ nữ khi qua cầu thường dắt xe để đảm bảo an toàn. Ảnh: Huy Thư