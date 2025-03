Ngành Giáo dục Nghệ An phấn đấu xếp thứ hạng tốt nghiệp từ 12-15 toàn quốc

Giáo dục Ngành Giáo dục Nghệ An phấn đấu xếp thứ hạng tốt nghiệp từ 12-15 toàn quốc Đây là năm thứ 2, ngành Giáo dục Nghệ An triển khai lễ phát động phong trào thi đua "90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp".

Sáng 19/3, tại Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết qủa cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”.

Các đại biểu và các em học sinh tham dự buổi lễ phát động “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”. Ảnh: Mỹ Hà

Lễ phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025” được thực hiện trong bối cảnh đây là năm đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có sự tác động lớn tới nhiều nhà trường, nhất là với học sinh cuối cấp.

Tiếp nối thành công của phong trào thi đua “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024”, năm nay ngành Giáo dục Nghệ An triển khai phong trào với quyết tâm, khí thế mới và khát vọng mới. Đây cũng là dịp để toàn ngành khẳng định truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và sự nỗ lực cố gắng của các em học sinh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ phát động và mong muốn các thầy cô giáo phải nỗ lực tận tâm, tận tụy, hy sinh để cùng với học sinh hoàn thành tốt mục tiêu của năm học. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ phát động, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá lại những kết quả đã đạt được của mùa thi năm 2024. Bằng tâm huyết và trách nhiệm, các giáo viên ở Nghệ An đã tình nguyện dạy hàng ngàn tiết học miễn phí để cùng đồng hành, giúp học sinh có một kỳ thi thành công. Đây cũng là lần đầu tiên, Nghệ An về đích ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT với vị trí thứ 12 toàn quốc, vượt 10 bậc so với kế hoạch đã đề ra.

Năm 2025, ngành Giáo dục Nghệ An đặt mục tiêu giữ vững vị thế ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, việc thực hiện nhiệm vụ sẽ có nhiều khó khăn. Từ thực tế trên, tại lễ phát động, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kêu gọi toàn ngành tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, với thầy cô hãy tích cực cống hiến, với học sinh hãy quyết vượt lên chính mình, đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng để triển khai tốt phong trào.

Lễ phát động của Nghệ An được triển khai từ trung tuần tháng 3 đến khi kết thúc kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Người đứng đầu ngành Giáo dục cũng cho biết, hiện nay cả nước đang có nhiều sự thay đổi, một cuộc cách mạng về cải cách hành chính. Trong bối cảnh đó, ngành Giáo dục và các nhà trường cũng phải thay đổi trong cách quản trị theo hương linh hoạt hiệu quả. Quá trình triển khai phải học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm.

Để phong trào thi đua không mang tính hình thức, đạt kết quả tốt nhất, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường thực hiện phong trào gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của từng đơn vị. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào phải phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo chứng kiến lễ ký kết thực hiện phong trào của các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Trong quá trình thực hiện, thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin từ học sinh, phụ huynh, giáo viên để kịp thời giải thích, tuyên truyền và điều chỉnh phù hợp.

Đồng thời, biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện phong trào thi đua và khi kết thúc kỳ thi.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thanh Hiền trao số tiền ủng hộ các nhà trường trong quá trình ôn thi. Ảnh: Mỹ Hà