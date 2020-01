Ngành Giao thông vận tải Nghệ An dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, chiều 20/1, ngành Giao thông vận tải Nghệ An do đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GTVT làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Kênh Nhà Lê, Nghĩa trang Liệt sỹ đường 7 - Truông Kè và Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Kênh Nhà Lê, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Kênh Nhà Lê là tuyến vận tải đường thủy huyết mạch, có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Tại đây đã có 130 cán bộ, công nhân ngành Giao thông vận tải hy sinh.

Kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, các thành viên trong đoàn nguyện hứa sẽ không bao giờ quên công lao to lớn của thế hệ đi trước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó để xứng đáng với những hy sinh của các anh hùng liệt sỹ.

Các thành viên đoàn đại biểu đã thắp nén hương thơm, dâng bó hoa tươi thắm, tỏ tấm lòng thành kính trước anh linh của các anh, các chị - những người đã không tiếc máu xương, hy sinh cả tuổi thanh xuân để những tuyến đường luôn thông suốt, phục vụ cho cuộc kháng chiến cứu nước, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Các thành viên đoàn công tác thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang Truông Kè. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp nối truyền thống "Đi trước mở đường", ngành GTVT Nghệ An đã nỗ lực không ngừng để xây dựng những tuyến giao thông nối miền xuôi tới miền núi, nối gần khoảng cách giữa vùng đồng bằng và núi cao, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên mảnh đất xứ Nghệ.