Pháp luật Ngày lĩnh án trong cô độc của kẻ đoạt mạng người thân chị dâu Không nhà cửa, Thái được vợ chồng anh trai cho tá túc, ở cùng nhiều năm. Nhưng gã đàn ông này đã trả ơn bằng cách đoạt mạng người thân của chị dâu. Lý do mà Thái biện minh cho cái ác của mình là vì nghi ngờ bị nói xấu, sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Ngày diễn ra phiên xét xử bị cáo, không một người thân nào đến dự…

Dùng xẻng, tuýp sắt đánh người

Lô Văn Thái (SN 1992), trú bản Sơn Hà, xã Tam Quang (Nghệ An) là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. Không đi học, không biết chữ nên từ khi lớn lên Thái hầu như chỉ quanh quẩn ở bản làng. Vì khả năng nhận thức hạn chế nên Thái cũng không nhanh nhẹn trong công việc, giao tiếp.

Vào năm 2010, Thái chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn với người phụ nữ ở xã bên. Giữa họ có với nhau hai đứa con nhưng kinh tế bấp bênh nên lúc thì sống bên nội, khi thì nhờ vả đằng ngoại.

Đến năm 2018, sau khi Thái bỏ đi làm ăn thì vợ con về nhà ngoại sinh sống. Trở về, Thái đến tá túc tại nhà anh trai là Lô Văn Sao. Được anh chị cưu mang, nhưng Thái lại không chịu làm ăn, mà thường tìm đến rượu chè.

Sáng 15/9/2024, Thái ngồi ăn cơm, uống rượu một mình trong nhà anh trai thì ông Kha Văn T. (SN 1975) đến chơi. Thái nghe ông T. nói với bà Kha Thị Thanh (chị dâu Thái và là chị ông T.) đuổi Thái đi, không cho ở cùng nữa. Ngồi phía trong, Thái nghe được câu chuyện đó thì bực tức. Cùng với việc nghi ngờ trước đó ông T. nhiều lần nói xấu mình, muốn bà Thanh đuổi ra khỏi nhà nên Thái đã thực hiện hành vi tàn ác.

Bị cáo Lô Văn Thái lĩnh án 15 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Trần Vũ

Gã chạy đến bãi vật liệu xây dựng lấy chiếc xẻng có lưỡi bằng kim loại lao đến đánh nhiều lần vào người và vùng đầu ông T. Bị đánh bất ngờ, ông T. đưa chân, tay ra chống nhưng cũng không tránh khỏi bị đánh. Khi lưỡi xẻng rơi ra ngoài, Thái tiếp tục dùng cán gỗ đánh vào đầu ông T. Chỉ đến khi bà Thanh chạy vào can ngăn, ông T. kịp thời giật cán xẻng đi thì Thái mới bỏ chạy.

Dù vậy, gã tiếp tục lấy ống tuýp bằng kim loại đuổi theo, đánh ông T. Nạn nhân bỏ chạy chừng 25m thì ngã xuống, bị Thái đánh vào đầu khiến ông T. gục xuống đất, bất tỉnh. Ngay sau đó, những người có mặt đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện từ tuyến huyện đến tỉnh.

Đến đầu tháng 10, ông T. được về nhà, tiếp tục phục hồi sức khỏe. Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông T. tại thời điểm giám định là 41%. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng chịu những trận đánh của Thái, nạn nhân đã tử vong vào ngày 17/1/2025.

Quá trình điều tra, Lô Văn Thái có biểu hiện trầm cảm, ít nói nên cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định Pháp y tâm thần, kết luận, tại thời điểm trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội Thái bị bệnh rối loạn thần kinh di chứng và khởi phát muộn do sử dụng thuốc phiện. Tại các thời điểm đã nêu, Thái có đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Ngày lĩnh án trong sự cô độc

Với hành vi phạm tội trên, Lô Văn Thái bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Giết người. Khác với những phiên xử vụ án giết người thường có đông người đến dự thì tại phiên tòa này không một ai đến tòa. Ngay cả người thân của bị hại cũng xin xét xử vắng mặt và không yêu cầu gì về phần dân sự. Người vợ hờ và các con của bị cáo cũng không có mặt.

Lô Văn Thái lầm lì, kiệm lời trước những câu hỏi của Hội đồng xét xử. Bị cáo gật đầu thừa nhận việc đã dùng các hung khí như xẻng, tuýt sắt đánh vào người bị hại. Khi bị xét hỏi vì sao lại vô cớ đánh người như vậy, bị cáo khai “do bị hại hay nói xấu bị cáo với gia đình anh trai, chị dâu”.

Thái còn nghi ngờ việc bị hại xúi gia đình chị dâu đuổi mình ra khỏi nhà nên ức chế. “Bị cáo đánh người với mục đích đe dọa”, Thái khai trước tòa.

“Bị cáo nói chỉ đánh dọa nhưng tại sao lại liên tục đuổi đánh dù bị hại đã bỏ chạy? Việc bị cáo đánh vào những vùng nguy hiểm như đầu thì không thể nói rằng chỉ dọa được”, trước chất vấn của vị thẩm phán, bị cáo im lặng.

Bị cáo ngồi lặng lẽ tại phiên tòa khi người thân không ai đến dự. Ảnh: Trần Vũ

Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không có nhà cửa, phải sống nhờ nhà anh trai, chị dâu. Quá trình sinh sống, việc nhiều lần bị người thân chị dâu nói xấu, xúi giục đuổi đi khiến bị cáo bị ảnh hưởng tâm lý. Thêm vào đó, việc bị vợ hờ dọa bỏ đi lấy chồng khác cũng khiến bị cáo bị ức chế. Những lý do trên khiến tinh thần bị cáo không được bình thường, dẫn đến hành vi phạm tội.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, bị cáo cảm thấy rất hối hận về hành vi phạm tội của mình. Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo xin tòa xem xét giảm án để sớm trở về làm lại cuộc đời. Bị cáo muốn có cơ hội gặp lại hai đứa con, bởi từ ngày người vợ đưa con đi đến nơi khác sống, Thái ít có cơ hội gặp gỡ.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật, đã phạm tội Giết người. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo, bị hạn chế khả năng nhận thức. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Văn Thái 15 năm tù về tội Giết người.

Phiên tòa kết thúc với bản án dành cho bị cáo nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người khác đừng vì sự nóng giận, nghi ngờ mà dẫn đến hậu quả đáng tiếc… khiến người phải chết, người đi tù khi tuổi đời còn trẻ và tương lai còn đang ở phía trước.