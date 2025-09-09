Thứ Ba, 9/9/2025
Ngày Quốc gia Việt Nam tại World Expo Osaka 2025, Nhật Bản

Đức Tuân 09/09/2025 07:32

Sáng nay, 9/9, tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản) diễn ra sự kiện đặc biệt: Ngày Quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc, giới thiệu bản sắc văn hóa, khẳng định khát vọng phát triển đất nước của Việt Nam.

CẬP NHẬT: Ngày Quốc gia Việt Nam tại World Expo Osaka 2025, Nhật Bản- Ảnh 1.
World EXPO là một trong ba sự kiện toàn cầu có quy mô lớn nhất thế giới (cùng với Cúp Bóng đá Thế giới World Cup và Thế Vận hội Olympic), thu hút hầu hết các nước tham dự ở cấp độ Nhà nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo một số bộ, ngành tham dự sự kiện.

Ngày Quốc gia là sự kiện cấp cao nhất của mỗi quốc gia tại EXPO, thể hiện sự hiện diện quốc gia, tăng cường giao lưu chính trị, văn hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Ngày 9/9 là ngày mọi sự chú ý đều hướng tới Việt Nam. Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 là dịp đặc biệt để giới thiệu một cách toàn diện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sự kiện càng thêm ý nghĩa đặc biệt chúng ta vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cùng các hoạt động quảng bá, giao lưu sẽ được tổ chức, nhằm mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm sống động, sâu sắc và đáng nhớ. Một không gian mang đậm bản sắc văn hóa, thể hiện tiềm năng và tinh thần hội nhập của Việt Nam sẽ được mở ra tại sự kiện triển lãm quy mô nhất thế giới.

Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và vận hành, với diện tích 300 m2.

Hướng đến chủ đề chung của EXPO 2025 Osaka, Kansai là "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta", chủ đề của Nhà Triển lãm Việt Nam là "Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm" (An inclusive society where people are centered).

Thống đốc tỉnh Osaka Yoshimura Hirofumi cho biết, Nhà triển lãm Việt Nam tại Triển lãm thế giới EXPO 2025 Osaka là một trong số những nhà triển lãm quốc gia được du khách Nhật Bản và quốc tế đến tham quan nhiều nhất.

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/cap-nhat-ngay-quoc-gia-viet-nam-tai-world-expo-osaka-2025-nhat-ban-102250909052143865.htm
https://baochinhphu.vn/cap-nhat-ngay-quoc-gia-viet-nam-tai-world-expo-osaka-2025-nhat-ban-102250909052143865.htm

