Ngày trở lại đầy xúc cảm của trọng tài trẻ quốc gia

(Baonghean.vn) -“Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu đặc biệt và đầy xúc cảm đối với tôi. Tôi đã từng là cầu thủ và bây giờ là trọng tài của giải đấu này” - Dương Duy Dũng nói trong ngày trở lại giải đấu trên vai trò của "người cầm cân nảy mực".

Hai lần tham gia Cúp Báo Nghệ An

Từ nhỏ Dương Duy Dũng được biết đến là cậu bé có năng khiếu đặc biệt với bóng đá. Điểm đến yêu thích nhất của Dũng sau mỗi buổi tan học chính là sân cỏ. Nơi đó cậu được thoả thích phô diễn tài năng với đám bạn cùng trang lứa. Nhận thấy khả năng chơi bóng của Dũng, HLV đội bóng TP Vinh đã tuyển chọn anh vào đội U13 tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2007.

Dũng kể lại: “Ngày đó được tham gia Cúp Báo Nghệ An là ước mơ không chỉ của riêng tôi mà còn với tất cả những cậu bé thiếu niên trên toàn thành phố. Đó là một sự hãnh diện khi được thi thố tài năng với những người bạn đến từ các địa phương trong tỉnh. Trước giải không có buổi trưa nào tôi có thể ngủ được. Bản thân cứ rạo rực, chuẩn bị quần áo, giày tất chờ đến ngày khai mạc giải".

Tham gia Cúp Báo Nghệ An, Dũng được HLV Đội thiếu niên thành phố Vinh bố trí chơi ở vị trí hậu vệ. Dù thể hình không thật sự lý tưởng nhưng với lối đá thông minh, nhiệt huyết, máu lửa, có kỹ thuật cơ bản tốt Dũng, luôn là điểm tựa vững vàng cho đồng đội. Năm đó, thiếu niên TP Vinh đã lọt vào đến trận bán kết và giành được tấm Huy chương Đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2007.

Nhớ lại cảm xúc ngày đó, Dũng nói: “Dù không đoạt chức vô địch nhưng đó là những kỷ niệm đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Tôi xem đây như là một trải nghiệm thú vị cho hành trang bước vào đời của mình".

Trở lại Giải Cúp Báo Nghệ An năm 2022, Dương Duy Dũng đứng trên một cương vị khác. Anh nằm trong tổ trọng tài tham gia điều khiển các trận đấu thuộc Cúp Báo. Là một vị “cầm cân nảy mực” còn khá trẻ, nhưng Dũng lại nhận được nhiều sự tín nhiệm từ các bậc đàn anh.

Dũng khẳng định: “Tôi luôn mang theo một triết lý, khi vào sân, tôi sẽ không cần biết đội bóng đó tên là gì, mà tôi chỉ cần phân biệt hai đội đó có màu áo nào mà thôi. Ngoài sân cỏ có thể là quen biết, nhưng khi vào cuộc chơi tất cả là như nhau, không bao giờ để tình cảm cá nhân xen vào nghề nghiệp".

Lần đầu tiên được bắt chính ở sân chơi dành cho lứa tuổi thiếu niên - nhi đồng trong tỉnh, Dương Duy Dũng được tổ trọng tài tín nhiệm giao trọng trách tuyên thệ tại buổi lễ khai mạc. Việc làm này không quá xa lạ nhưng trong không khí của ngày khai mạc giải, anh như được sống lại những ngày xưa.

Dũng chia sẻ: “Thường thì trước khi lên tuyên thệ ở các giải đấu khác, tôi thường hay phải liếc nhìn trước các pano, áp phích để ghi nhớ tên giải cho chính xác. Nhưng khi tuyên thệ ở giải đấu này thì không cần thiết nữa. Bởi những dòng chữ đó đã quá quen thuộc với tôi, từ ngày tôi còn là cầu thủ tham gia sân chơi này".

“Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu đặc biệt và đầy xúc cảm đối với tôi. Tôi đã từng là cầu thủ và bây giờ là trọng tài của giải đấu này. Rất nhiều kỷ niệm đã ùa về với tôi” - Dũng nói thêm.

Dương Duy Dũng là trọng tài có số trận bắt chính nhiều nhất ở giải Cúp Báo Nghệ An năm nay. Các trận mà anh điều khiển đều diễn ra suôn sẻ, mang đến cảm giác dễ chịu cho cả hai đội bóng.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ CLB SLNA, thành viên BTC giải đánh giá: “Năm nay chúng tôi đã mạnh dạn đưa lực lượng trọng tài còn khá trẻ vào để điều khiển các trận đấu. Tôi đặc biệt ghi nhận sự công bằng mà đội ngũ trọng tài trẻ này đã thể hiện. Giải năm nay kết thúc, tôi thấy rất hài lòng với các bạn ấy".

Con đường đến với nghề trọng tài

Xuất phát là một VĐV ở môn đá cầu, thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An nhưng Dương Duy Dũng không thật sự may mắn để trở thành huấn luyện viên khi kết thúc sự nghiệp. Mong muốn tiếp tục được gắn bó với thể thao, Dũng đã quyết định đi học để trở thành một trọng tài chuyên nghiệp. Năm 2019, Dũng tham gia đăng ký vào lớp đào tạo Trọng tài bóng đá sơ cấp quốc gia. Sau đó, anh lại tiếp tục tham gia lớp đào tạo trọng tài bóng đá nâng cao cũng do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Học xong khoá đào tạo lại đúng vào dịp dịch Covid-19 bùng phát, các giải bóng đá trong nước đều bị đóng băng. Để không thui chột các kiến thức đã được học, Dũng cố gắng nghiên cứu các tài liệu để nắm chắc và cập nhật các luật mới đồng thời thường xuyên mở các kênh youtube để trui rèn thêm các kỹ năng nghiệp vụ.

Năm 2022, khi dịch bệnh được kiểm soát, Dũng được trở lại với các sân bóng. Từ các trận đấu phủi đến các giải không chuyên do tỉnh tổ chức. Cuối tháng 5 vừa qua, Dương Duy Dũng lần đầu tiên được tham gia bắt chính tại Vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2020, được tổ chức tại Nghệ An.

Dũng chia sẻ: “Lần đầu tiên được bắt chính ở trận đấu do VFF tổ chức nhưng không khiến tôi quá lo lắng. Bởi tôi đã tích luỹ được khá nhiều kiến thức, cũng như kinh nghiệm qua các giải đấu phủi. Tôi nghĩ rằng khi mình nắm được chắc về luật, đứng đúng vị trí trong sân và luôn tập trung thì sẽ hoàn thành được trận đấu tốt hơn".

Dũng cũng nói thêm: “Làm nghề trọng tài cái khó nhất là phong thái. Đừng nghĩ rằng khi bạn điều khiển trận đấu đúng luật thì bạn sẽ đón nhận được sự đồng tình của các cầu thủ, HLV. Bạn phải có được cử chỉ, điệu bộ, cách ứng xử như thế nào mới mong thuyết phục được họ khi mình đưa ra một phán quyết. Để trau dồi thêm kiến thức và cách ứng xử, tôi thường theo dõi cách điều khiển của các trọng tài hàng đầu thế giới, đặc biệt là ông Collina (trọng tài người Ý). Đây thực sự là hình mẫu để những trọng tài trẻ như chúng tôi học hỏi".

Con đường làm nghề “cầm cân nảy mực ” của Dương Duy Dũng mới chỉ bắt đầu. Nhưng với niềm đam mê cháy bỏng tin rằng Dũng sẽ sớm thành danh trong những trận cầu lớn của nước nhà.