Nghệ An: 13 thiết bị tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc

(Baonghean.vn) - Hội thi là dịp để trao đổi, giao lưu, học hỏi giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến và sử dụng thiết bị đào tạo.

Sáng 10/10, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022.

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm lần thứ VII năm 2022 là sân chơi bổ ích và ý nghĩa; nơi mà các nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục nghề nghiệp và các em học sinh, sinh viên thể hiện sự sáng tạo, niềm đam mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để sáng chế và cải tiến thiết bị đào tạo.

Đây cũng là dịp để trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến và sử dụng thiết bị đào tạo; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp có cơ sở lựa chọn các thiết bị đào tạo tự làm đạt chất lượng, hiệu quả trong đào tạo để triển khai áp dụng rộng rãi trong cả nước; đồng thời, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị đào tạo nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 381 thiết bị đến từ 191 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các thiết bị đăng ký dự thi tập trung ở 4 nhóm nghề: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Máy tính và Công nghệ thông tin; Tổng hợp (gồm thiết bị của các nghề: Y tế, Xử lý nước thải, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Kỹ thuật xây dựng, Điêu khắc, Du lịch - khách sạn - nhà hàng, Sản xuất chế biến…).

Đoàn Nghệ An tham gia hội thi với 13 thiết bị, đến từ các đơn vị: Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công Nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (5 thiết bị), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức (3 thiết bị), Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh (2 thiết bị), Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An (1 thiết bị), Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật miền Tây Nghệ An (1 thiết bị) và Trung tâm Giáo dục, dạy nghề người khuyết tật Nghệ An (1 thiết bị).

Hội thi sẽ diễn ra trong 4 ngày. Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức vào chiều ngày 14/10.