Nghệ An: 56 cá nhân đạt giải cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông

Sáng 23/12, tại Trường THPT Đô Lương 1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2019.



Tham dự có các đồng chí: Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi. Đại diện một số Sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Đô Lương và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Đô Lương 1.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hoàng Phú Hiền trao giấy chứng nhận cho 4 đơn vị đạt giải Nhất tuần. Ảnh: Đ.C Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2019 diễn ra từ ngày 11/11 - 9/12/2019. Đây là năm thứ 4 tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân ý thức chấp hành luật giao thông, phòng tránh tai nạn, có văn hóa khi tham gia giao thông. Đồng thời, có ý thức trong việc sử dụng, khai thác thông tin trên mạng internet đúng pháp luật, hiệu quả, lành mạnh, mang lại ý nghĩa thiết thực cho bản thân, xã hội. Bên cạnh đó, giảm thiểu những biểu hiện tiêu cực, những mâu thuẫn nảy sinh trong giao tiếp trên mạng. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức Chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông Trường THPT Nghi Lộc 5. Ảnh tư liệu Kết thúc cuộc thi đã có 1.218.625 lượt dự thi. Các thí sinh tham dự thuộc nhiều thành phần khác nhau như cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huyện; học sinh, sinh viên, lao động tự do. Trong đó học sinh và giáo viên ở các trường THPT chiếm phần lớn.



Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi đánh giá cao công tác triển khai nghiêm túc, sau rộng của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các trường học, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh. Từ đó, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân và nâng cao trách nhiệm trong việc cung cấp, sử dụng, khai thác thông tin trên mạng Internet đảm bảo hiệu quả.