Nghệ An bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngư dân

Sáng 30/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khai thác hải sản. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An; lãnh đạo các huyện, thị xã: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai và các xã vùng ven biển.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, tính đến ngày 20/6/2022 toàn tỉnh có 3.422 tàu (có 1.170 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên), trong đó nghề lưới rê 1.621 tàu, nghề lưới chụp 589 tàu, nghề lưới vây, nghề lưới kéo 704 tàu, nghề khác 348 tàu, với 17.014 lao động trực tiếp trên tàu.

Tổng sản lượng khai thác hải sản ước tính 06 tháng đầu năm 2022 của Nghệ An đạt gần 101 nghìn tấn, bằng 55% so với kế hoạch năm, bằng 105,36% so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị ước đạt 2 nghìn tỷ đồng.