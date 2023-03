Nghệ An: Bắt giữ 67 vụ, 113 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người

(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức khai giảng lớp tập huấn quản lý điểm đến và kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách du lịch năm 2023.

(Baonghean.vn) - Đại tướng Chu Huy Mân, tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913, tại xã Yên Lưu, Tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

(Baonghean.vn) - Hoạt động kinh doanh du lịch ở Nghệ An đang từng bước phục hồi và phát triển, lượng khách đến các khu, điểm du lịch ngày càng tăng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, lượng khách quốc tế đến Nghệ An còn rất ít. Ngành Du lịch cần sớm tìm giải pháp thu hút, tăng nguồn doanh thu.