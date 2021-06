Nghệ An: Bệnh viện dã chiến dự kiến tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ ngày 29/6

Sáng 24/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc cùng Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 huyện Hưng Nguyên. Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên chủ trì buổi làm việc.

Ngày 10/6, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 3749/UBND về việc thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19. Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên đã được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến.

Việc thành lập bệnh viện dã chiến là hết sức cần thiết. Khi đi vào hoạt động, Bệnh viện dã chiến số 1 có thể điều trị cho 100 bệnh nhân Covid-19. Những bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu mới chuyển về Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An... Hiện nay, các cấp ngành đang tập trung sửa chữa, đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện bộ máy để sớm đưa Bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động.

Ngày 23/6, Trung tâm Y tế Hưng Nguyên có Thông báo số 466/TTYT-KHNY về việc tạm ngừng hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên kể từ 0 giờ, ngày 24/06/2021, chỉ tiếp nhận bệnh nhân Covid-19.

Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân huyện Hưng Nguyên sẽ chuyển cho các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa thành Phố Vinh, Bệnh viện Nghi Lộc, Bệnh viện Nam Đàn. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, công tác khám chữa bệnh tại 18 trạm y tế xã , thị trấn vẫn tiếp tục thực hiện.

Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Lê Phạm Hùng báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 của huyện. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An và huyện Hưng Nguyên tập trung bàn sâu về các nội dung: Bố trí nhân lực từ Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên cho Bệnh viện dã chiến số 1; bố trí lực lượng an ninh bảo vệ trật tự an toàn, công tác hậu cần cho bệnh viện dã chiến... Huyện Hưng Nguyên cũng đã có những kiến nghị, đề xuất thêm với Ban Chỉ đạo tỉnh về việc đảm bảo công tác phòng chống Covid-19 tại khu công nghiệp trên địa bàn.