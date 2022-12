Nghệ An bố trí 3.932 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh, xây dựng cầu nối Quốc lộ 7C với Cảng nước sâu Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sáng 9/12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục chương trình làm việc để xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh;...

Trong chương trình Kỳ họp HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với Cảng nước sâu Cửa Lò.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị điều tiết 100% cho ngân sách cấp tỉnh thu từ tiền sử dụng đất 4 dự án gồm: Dự án Khu đô thị Sông Lam tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh (diện tích là 108,91 ha); Dự án Khu đô thị triển lãm Sông Lam, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh (diện tích là 20 ha); Dự án Khu đô thị tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh (diện tích là 24,9 ha) và Dự án Khu đô thị xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc, thành phố Vinh (diện tích là 9,67 ha) để tạo nguồn vốn hỗ trợ thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối QL7C với Cảng nước sâu Cửa Lò, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, theo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước sau khi đã trừ chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng của 4 dự án này dự kiến khoảng 3.932 tỷ đồng.

Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết trên là cần thiết và theo đúng các quy định hiện hành, nhằm tạo nguồn lực góp phần tháo gỡ hai “nút thắt” hạ tầng chiến lược của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có các nhà đầu tư hạ tầng lớn như: Công ty cổ phần WHA Industrial Zone 1- Nghệ An, Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, thực trạng cơ sở hạ tầng của tỉnh còn nhiều bất cập đã ảnh hưởng đến việc chọn lựa địa phương để đầu tư của các nhà đầu tư.

Đặc biệt, thực trạng hạ tầng cảng biển tại Nghệ An chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Hiện nay, cảng Cửa Lò đang khai thác với tàu 20.000 - 30.000 DWT giảm tải, sản lượng khoảng 6 triệu tấn/năm.

Trong khi đó, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới là 20-30 triệu tấn nên không đảm bảo được yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa. Do đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu phải đi qua các cảng khác như: Nghi Sơn (Thanh Hóa), Vũng Áng (Hà Tĩnh) và cảng Hải Phòng,...

Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Vinh chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách hàng, nhiều thời điểm quá tải tại khu vực check in, Nhà ga hành khách quốc tế chưa đảm bảo yêu cầu do đang sử dụng từ nhà ga cũ cải tạo; chưa có nhà ga hàng hoá, khu vực hangar sửa chữa; số lượng sân đỗ chỉ đáp ứng được tối đa 6 máy bay, trong khi có những thời điểm cần 8 đến 9 vị trí đỗ.

Đường cất hạ cánh hiện hữu của Cảng hàng không quốc tế Vinh dài 2.400m chỉ đáp ứng cho các loại máy bay A320/A321 (máy bay code C) hoặc tương đương, không tiếp nhận được các loại máy bay thân lớn code E như A350, B777, B787...

Năng lực phục vụ chuyến bay/giờ thấp (1 giờ phục vụ được 4 chuyến bay, tối đa là 5 chuyến bay); chất lượng mặt đường cất hạ cánh đã xuống cấp, thường xuyên phải duy tu sửa chữa; chưa có hệ thống đường lăn song song ảnh hưởng đến thời gian cất hạ cánh các chuyến bay.

Để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu các bước để triển khai đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Cảng hàng không Quốc tế Vinh, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, dự án đầu tư xây dựng cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với Cảng nước sâu Cửa Lò.

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Nghệ An xác định trong năm 2023 là nỗ lực, quyết tâm cao nhất để sớm hoàn thành thủ tục, khởi công hai dự án hạ tầng chiến lược Cảng biển nước sâu Cửa Lò và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh.