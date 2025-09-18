Nghệ An bước chuyển sau 15 năm xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, sau gần 15 năm triển khai (từ năm 2010 đến 9/2025), tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đáng tự hào. Từ đồng bằng đến miền núi, từ vùng ven biển đến trung du, đâu đâu cũng ghi dấu sự đổi thay: Nhà cửa được đầu tư khang trang, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, tạo nên diện mạo mới cho những miền quê trù phú, văn minh và giàu bản sắc. Trong ảnh: Một góc xã Vân Tụ ngày nay. Ảnh: Xuân Hoàng Giao thông là một trong những lĩnh vực đạt nhiều dấu ấn nổi bật. Sau 15 năm triển khai chương trình, Nghệ An đã đầu tư xây dựng và nâng cấp 11.889 km đường giao thông với tổng nguồn vốn hơn 14.646 tỷ đồng, góp phần tạo diện mạo mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong ảnh: Đường giao thông rộng rãi trên địa bàn xã Quảng Châu. Ảnh: Quang An Việc xây dựng và bảo vệ, giữ gìn môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp đã trở thành nhiệm vụ chung của người dân và toàn xã hội. Ảnh: Quang An Các công trình được hình thành trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thể hiện rõ sự đồng lòng, chung sức của cộng đồng. Tiêu biểu như nhà văn hóa xóm Trung Cửu (xã Kim Liên) được đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã hỗ trợ 1 tỷ đồng, phần còn lại do người dân đóng góp và huy động xã hội hóa. Ảnh: Xuân Hoàng Những dãy nhà cao tầng khang trang nối tiếp nhau mọc lên ở nhiều vùng quê, trở thành minh chứng sinh động cho sự khởi sắc về đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao. Ảnh: Quang An Không chỉ phát triển về vật chất, đời sống tinh thần của người dân Nghệ An cũng ngày càng được chú trọng và nâng lên rõ rệt với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa. Ảnh: Quang An Một trong những nội dung trong tiêu chí thu nhập của người dân là tạo việc làm cho lao động nông thôn. Những năm qua, Nghệ An đã thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn, bên cạnh đó khuyến khích phát triển các ngành nghề tiểu thủ công. Trong ảnh: Xã Con Cuông thu hút doanh nghiệp đầu tư công ty may vào địa bàn, tạo việc làm cho lao động ngay tại địa phương. Ảnh: Xuân Hoàng Gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, Nghệ An đã sớm ban hành đề án "Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)", đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 743 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 37 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm 5 sao. Trong ảnh: Sản phẩm "đèn lồng treo mây tre đan" của Công ty TNHH Đức Phong đạt 5 sao OCOP, xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Quang An Bên cạnh việc quảng bá các sản phẩm OCOP mang đậm dấu ấn truyền thống, nhiều chủ thể và hợp tác xã đã chủ động, linh hoạt nắm bắt xu thế chuyển đổi số, mở rộng kênh tiếp thị trên các nền tảng mạng xã hội. Cách làm này không chỉ giúp sản phẩm tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn, mà còn nâng cao giá trị thương hiệu, tạo đầu ra ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới. Ảnh: Quang An Các sản phẩm OCOP của Nghệ An rất đa dạng, khẳng định được thương hiệu và được thị trường đón nhận. Ảnh: Quang An Các mô hình như “Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới”, “Xóm tự quản xanh - sạch - đẹp” cùng nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao ở nông thôn đã trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết cộng đồng trong quá trình xây dựng NTM tại Nghệ An. Trong ảnh: Con đường hoa rực rỡ tại huyện Tân Kỳ và phường Vinh Phú (trước đây là xã Nghi Ân). Ảnh: Quang An Sau gần 15 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến tháng 7/2025, toàn tỉnh Nghệ An có 324 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 121 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (sau 1/7/2025), Nghệ An có 68 xã NTM, 8 xã NTM nâng cao. Ảnh: Xuân Hoàng
