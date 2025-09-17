Kinh tế Nghệ An giao nhiệm vụ chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công từ ngày 15/9

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2936/QĐ -UBND ngày 15/9/2025 về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công do cấp tỉnh và cấp huyện quản lý. Việc phân công này nhằm đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn toàn tỉnh.



Theo quyết định, các dự án đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc cấp huyện quyết định đầu tư, hoặc được phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã trước đây, sẽ được sắp xếp lại theo địa giới hành chính mới sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư sẽ tuân thủ nguyên tắc rõ ràng, minh bạch và phù hợp với tính chất, phạm vi thực hiện của từng dự án.

Đường ven biển qua Nghệ An. Ảnh tư liệu

Cụ thể, UBND cấp xã, phường mới được giao làm chủ đầu tư các dự án nằm hoàn toàn trên địa bàn xã, phường cũ trước khi sáp nhập. Đối với các dự án có quy mô liên xã, mang tính đặc thù kỹ thuật phức tạp hoặc có quy mô lớn, nhiệm vụ chủ đầu tư sẽ do các sở, ngành hoặc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đảm nhiệm. Các dự án di dời hạ tầng kỹ thuật như đường điện, viễn thông, cấp thoát nước phục vụ công tác giải phóng mặt bằng sẽ được phân giao theo địa bàn thực hiện; ưu tiên giao cho UBND cấp xã có khối lượng thực hiện lớn nhất.

Đối với các dự án đang triển khai hoặc trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy, việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư cũng được quy định cụ thể.

- Các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh làm chủ đầu tư sẽ được chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- Các dự án của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh và Công an thành phố Vinh được bàn giao cho Công an tỉnh.

- Dự án do Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện hoặc Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý trước đây sẽ chuyển giao về Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực hoặc đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Danh mục cụ thể của các dự án được thể hiện chi tiết trong 41 biểu kèm theo quyết định.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư cần khẩn trương rà soát, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và đẩy nhanh tiến độ triển khai các bước tiếp theo để đảm bảo tính liên tục của các dự án đầu tư công.

Đối với các dự án đang thi công dở dang, dự án chậm tiến độ, tồn đọng hoặc còn nợ ứng, các chủ đầu tư mới phải phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để xử lý dứt điểm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 6/11/2024.

Với các dự án chưa triển khai thi công, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát lại tính cần thiết, đánh giá khả năng cân đối nguồn lực, làm việc với các sở, ngành liên quan để đề xuất phương án xử lý, trình Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh quyết định. Việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, khối lượng công việc từ UBND cấp huyện cho đơn vị chủ đầu tư mới phải hoàn thành chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Sở Tài chính được giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp tình hình triển khai giao nhiệm vụ chủ đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh. Cơ quan này cũng có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI thực hiện chuyển đổi dữ liệu hệ thống từ cấp huyện về cấp tỉnh hoặc cấp xã theo đúng thẩm quyền. Song song với đó, Sở Nội vụ phối hợp theo dõi, rà soát tình hình tổ chức bộ máy UBND cấp xã và các ban quản lý dự án khu vực, đảm bảo việc điều chỉnh phù hợp với thực tiễn triển khai.

Các sở, ngành khác như: Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo được phân công theo dõi rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Quyết định này là một bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ chế đầu tư công phù hợp với tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Nghệ An. Qua đó, giúp phân định rõ ràng trách nhiệm, giảm chồng chéo, tăng cường minh bạch và tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2025.