'Nghệ An cần nắm bắt xu hướng du lịch sau giãn cách xã hội Covid-19 để biến chuyển phù hợp'

Lượng khách về với du lịch biển Cửa Lò trong mùa hè tăng cao. Ảnh: Tư liệu Theo ông Kiên, bắt đầu từ giữa tháng 4 đến nay khi giãn cách xã hội được nới lỏng, Việt Nam có sự phục hồi về nhu cầu du lịch. Người dân đã sẵn sàng đi du lịch. Nghiên cứu của Hội đồng Tư vấn du lịch: 53% người được khảo sát sẵn sàng đi du lịch trong mùa hè này. Số người chưa có dự định đi du lịch dần giảm xuống. 69% người được khảo sát lựa chọn điểm đến du lịch an toàn dịch và an ninh an toàn. Gần 20% người được khảo sát lựa chọn dịch vụ có ưu đãi. Sau giãn cách xã hội thì nhu cầu du lịch biển là nhiều nhất với 67% người được khảo sát, tiếp theo là du lịch thiên nhiên 56%.

Du khách quốc tế về với cánh đồng Hoa hướng dương. Ảnh: Tư liệu Covid-19 đã tác động mạnh đến việc chi tiêu nên 50% số người được khảo sát có nhu cầu du lịch lựa chọn tour ngắn ngày (2-3 ngày); gần 89% lựa chọn đi theo gia đình, bạn bè; 77% lựa chọn nghỉ dưỡng và hơn 50% lựa chọn khám phá ẩm thực; 5% lựa chọn đi du lịch bằng máy bay; xu hướng khách tự đặt tour là 62% và đặt qua nền tảng trực tuyến là 44%.

Những thông tin này đã cho thấy: Xu hướng khách du lịch sau thời hậu Covid-19 đã đa dạng hơn với nhu cầu khám phá, tìm hiểu những vùng đất mới, điểm check-in đẹp. Tuy nhiên, giãn cách xã hội vẫn còn tác động đến du khách.

Để du lịch phục hồi, phát triển, Nghệ An cần đảm bảo cho du khách về môi trường du lịch an toàn, quan tâm đến sức khỏe du khách. Do các tour du lịch, thiên nhiên, ẩm thực được quan tâm nên Nghệ An cũng cần xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với môi trường.

Khi thắt chặt chi tiêu đang là mối bận tâm chung của người dân, các công ty du lịch ở Nghệ An cần xây dựng gói tour có giá hợp lý, hành trình ngắn, chú ý đến tour khách lẻ, gia đình và nhóm nhỏ. Các công ty du lịch cần liên kết để tăng giá trị tour, giảm giá và ưu đãi theo lộ trình, không tạo ra cuộc chiến về giá cả. Khuyến khích các công ty nhỏ tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng của doanh nghiệp lớn hoặc làm đại lý bán sản phẩm du lịch cho các doanh nghiệp lớn.