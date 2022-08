Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2022 tăng chậm

(Baonghean.vn) - Trong tháng 7 năm 2022, lĩnh vực công nghiệp của Nghệ An tiếp tục gặp một số khó khăn trong hoạt động sản xuất do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm giảm sút, nhất là các sản phẩm xuất khẩu.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng không đáng kể hoặc giảm so với tháng 6/2022 và giảm so với tháng 7 cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 chỉ tăng 1,02% so với tháng 7/2021 (tăng 1,87% so với tháng 6/2022).

Cụ thể: Sản phẩm Bột đá trắng của các nhà máy như Trung Hải, Toàn Cầu, Thọ Hợp trong tháng 7/2022 giảm do chi phí vận chuyển tăng cao, thị trường xuất khẩu lớn nhất là Ấn Độ giảm nhập khẩu các sản phẩm bột đá của Việt Nam.

Sản lượng xi măng giảm 3,55% so với tháng 6/2022 do giá nhân công và giá vật tư xây dựng tăng cao nên tiến độ triển khai các công trình xây dựng chậm, nhu cầu sử dụng xi măng giảm sút.

Sản phẩm hàng may mặc xuất khẩu mặc dù tăng so với cùng kỳ nhờ đầu năm có thêm một số nhà máy đi vào hoạt động nhưng các nhà máy quy mô lớn trên địa bàn trong tháng 7/2022 như Minh Anh, Kido, An Hưng, Hanosimex sản lượng giảm do nền kinh tế các quốc gia thị trường mục tiêu như Mỹ, châu Âu lạm phát nên khách hàng cắt giảm đơn hàng.

Sản xuất linh kiện điện tử giảm mạnh so với cùng kỳ do thị trường mục tiêu như Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách zero Covid, khách hàng thị trường Mỹ cắt giảm đơn hàng do nền kinh tế lạm phát.

Sản phẩm ống thép, tôn lợp các loại giảm 10% sản lượng so với tháng 6/2022 do thị trường tiêu thụ giảm, lượng hàng tồn kho tăng.

Ngoài ra, các sản phẩm như phân bón, bao bì sản lượng tiếp tục giảm sút so với tháng 6/2022 và so với cùng kỳ tháng 7 năm 2021 do giá nguyên vật liệu nhập khẩu tăng và khan hiếm.

Vì vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 7 tháng/2022 tăng chậm, ước tăng 6,975% so với 7 tháng/2021. Trong đó: Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 20,28%%; công nghiệp khai khoáng tăng 16,30%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,19%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,98% so với cùng kỳ năm 2021.