Nghệ An chuẩn bị tiếp nhận gần 400 lao động trở về từ Trung Quốc

Sáng 3/2, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang triển khai kế hoạch tiếp nhận lao động trở về từ Trung Quốc. Chỉ riêng ở Nghệ An, ước tính có gần 400 người sắp trở về.

Về phía Quân khu 4 cũng đã thành lập các tổ quân y, trang bị phương tiện Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 với quy mô 400 gường bệnh và 208 nhân viên sẵn sàng khi có lệnh. Riêng Bệnh viện Quân y 268 sẵn sàng trưng dụng 200 giường bệnh để thu dung, điều trị khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Người dân qua lại cửa khẩu Nậm Cắn chờ kiểm tra thân nhiệt. Sau khi lao động trở về nước, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp nhận, lo ăn ở, hậu cần trong thời gian cách ly 14 ngày.



Trước đó,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Ngoại giao thống nhất với phía Trung Quốc về việc đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước. Các cửa khẩu quốc tế thực hiện việc này gồm: Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Tây Trang (tỉnh Điện Biên) và Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang).



Người Việt Nam từ Trung Quốc về nước theo đường hàng không sẽ qua sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) và một số sân bay khác tại miền Trung, miền Nam (trừ các sân bay quốc tế).

Đến sáng 3/2, tại Việt Nam có 8 người được xác định nhiễm virus corona mới, trong đó có 1 người đã khỏi bệnh. Số trường hợp nghi nhiễm - gồm những người có biểu hiện sốt, ho và đi về từ vùng dịch - có 92 người, trong đó 65 người đã có kết quả âm tính nCoV, số còn lại đang được tiếp tục cách ly.