Nghệ An có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các đồng chí: Hoàng Phú Hiền và Phùng Thành Vinh được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 25/2, ở thành phố Vinh, tại Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì, điều hành kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Tờ trình giới thiệu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các đồng chí: Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT.

Ngay sau đó, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo hình thực bỏ phiếu kín. Với 100% đại biểu dự họp tán thành, HĐND tỉnh đã thống nhất bầu các đồng chí: Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Như vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện có Chủ tịch là đồng chí Lê Hồng Vinh và 5 Phó Chủ tịch là các đồng chí: Bùi Thanh An, Bùi Đình Long, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh.

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, gần 16.500 km2 và dân số theo thống kê mới nhất gần 3,7 triệu người; có đường biên giới dài hơn 468 km trên bộ và đường bờ biển dài 82 km. Toàn tỉnh có 20 huyện, thành phố, thị xã (trong đó có 11 huyện, thị miền núi, núi cao) với hơn 510.000 đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh có địa hình đa dạng, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, lũ quét, hạn hán thường xuyên; đặc biệt địa bàn vùng miền núi rộng lớn (trên 83% diện tích toàn tỉnh), địa hình chia cắt, hiểm trở, gây nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, tiềm ẩn nhiều vấn đề an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: Chính phủ quy định về số lượng các Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Theo quy định tại Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ về số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, tỉnh Nghệ An được quy định có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy vậy, căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh Nghệ An, tại Nghị quyết 137/2024/QH15, ngày 26/6/2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, Quốc hội cho phép UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, tỉnh được bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh để phụ trách chuyên về địa bàn vùng miền núi để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Tây Nghệ An theo định hướng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.