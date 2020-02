Nghệ An: Đã có kết quả xét nghiệm virus Corona của 3 bệnh nhân ở huyện Quỳ Châu

3 bệnh nhân vào nhập viện ở Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu vào ngày 31/01/2020. Ảnh: Thành Chung

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Cả 3 mẫu bệnh phẩm của 3 bệnh nhân ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu mà Nghệ An gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm virus Corona đều cho kết quả âm tính. 3 bệnh nhân này chỉ bị cảm sốt thông thường.

Ba bệnh nhân này đều là người trong 1 gia đình. Trong đó, người chồng đi lao động tại tỉnh Quảng Đông, về nước vào ngày 16/01/2020, xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau tức ngực vào ngày 27/01/2020. Người vợ đi làm việc tại Đài Loan, về nước ngày 16/01/2020, xuất hiện triệu chứng tương tự vào ngày 29/01/2020... 3 bệnh nhân này vào nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu vào ngày 31/01/2020.

Hiện nay, Nghệ An đang chờ kết quả xét nghiệm 6 mẫu bệnh phẩm của 6 bệnh nhân ở huyện Nghĩa Đàn, Diễn Châu và Quỳnh Lưu từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

6 bệnh nhân này đang được cách ly, theo dõi và điều trị triệu chứng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. 6 mẫu bệnh phẩm được gửi đi vào sáng 02/02/2020./.