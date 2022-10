Nghệ An: Đại hội đại biểu người Công giáo thành công tốt đẹp

(Baonghean.vn) - Cuộc so tài giữa đội bóng Phố Núi và Sông Lam Nghệ An luôn được khán giả cả nước chờ đợi. Cùng điểm lại 5 cuộc đối đầu hay nhất giữa Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai.

(Baonghean.vn) - Tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan) phối hợp cùng Công an Nghệ An đã đến thăm hỏi, trao tặng quà là thực phẩm thiết yếu cùng tiền mặt để hỗ trợ bà con vùng thiệt hại nặng nhất của Nghệ An do lũ quét ngày 2/10 vừa qua.