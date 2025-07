Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/7 Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ các xã, phường; các hồ thủy điện tiếp tục xả nước điều tiết; mưa lớn, lũ quét gây thiệt hại ở một số địa phương… là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Ngày 22/7, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chủ trì Hội nghị duyệt đại hội đảng bộ 5 phường, xã: Thành Vinh, Trường Vinh, Thái Hòa, Tây Hiếu và Đông Hiếu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ phường Trường Vinh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

* Cũng trong ngày 22/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì duyệt đại hội đảng bộ các phường, xã: Quỳnh Mai, Nghĩa Khánh, Quỳnh Sơn, Quế Phong, Quỳnh Phú và Quỳnh Thắng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì duyệt đại hội. Ảnh: Thành Cường

* Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 chủ trì duyệt đại hội đảng bộ 5 xã: Kim Liên, Nam Đàn, Vạn An, Đại Huệ, Thiên Nhẫn trong ngày 22/7.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), chiều 27/7, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (xã Anh Sơn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà một số gia đình thương binh.

Các đại biểu thực hiện tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

* Lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng tại xã Nhôn Mai (Nghệ An): Giao thông chia cắt, trụ sở xã ngập sâu, nhiều nhà bị cuốn trôi.

Nhiều nhà nằm trong nguy cơ đổ sập. Ảnh: CSCC

*Nhiều địa phương lập rào chắn tại các điểm cầu tràn, đường giao thông bị ngập đảm bảo an toàn cho người dân.

Chính quyền lập rào ngăn chặn không cho người dân qua cầu tràn khi nước dâng cao tại cầu tràn bản Tân Thái (xã Tri Lễ). Ảnh: Nguyễn Nguyệt

* Đá rơi do sạt lở núi trong mưa lũ, cán bộ và người dân xã Mường Xén (Nghệ An) may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Đồn Biên phòng Mường Ải vận động người dân di dời khỏi vùng sạt lở trưa 22/7. Ảnh: Hải Thượng

* Các Thủy điện Bản Vẽ, Nhạn Hạc, Khe Bố, Châu Thôn tiếp tục xả điều tiết nước trong ngày 22/7.

Hồ chứa thủy điện Châu Thôn. Ảnh: CSCC

* Đăng ký xe tại xã, người dân Nghệ An không còn phải đi xa, được chọn bất kỳ nơi nào làm thủ tục.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe tại Công an xã Tiền Phong. Ảnh: Đ.C

* Dịch sốt xuất huyết bước vào thời kỳ cao điểm, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch.